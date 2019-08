1917, il trailer del film sulla prima guerra mondiale con Colin Firth e Benedict Cumberbatch

Cinema

Sam Mendes torna alla regia e lo fa dirigendo un cast stellare.

Dopo i due film della saga di James Bond (Skyfall nel 2012 e Spectre nel 2015), Sam Mendes torna alla regia per il suo ottavo lungometraggio, dal titolo 1917.

Una data che si colloca nel pieno della prima guerra mondiale e nell'anno in cui due ragazzi - i soldati britannici Schofield e Blake - devono compiere la difficile missione di inoltrarsi nelle linee nemiche, al fine di recapitare un messaggio di vitale importanza a un battaglione alleato. La loro missione potrebbe salvare migliaia di vite umane, oltre a quella del fratello di Blake.

Il trailer di 1917, che potete vedere in testata di questo articolo, propone un montaggio serrato corredato da musiche ad alta tensione che sottolineano il genere drammatico della storia. La voce narrante è quella di Colin Firth, intento a spiegare ai due giovani soldati l'importanza della missione che affronteranno.

HD Universal Pictures George MacKay e Dean-Charles Chapman

I due attori protagonisti sono George MacKay (a sinistra nell'immagine qui sopra) che interpreta Schofield e Dean-Charles Chapman (a destra nell'immagine qui sopra) che veste i panni di Blake. MacKay ha lavorato nel film Captain Fantastic del 2016, mentre Chapman è riconoscibile per il suo ruolo nella serie TV Il Trono di Spade, dove ha interpretato Tommen Baratheon.

Il cast britannico e una troupe da Oscar

A supportare i due giovani attori, in 1917 ci sono diversi talenti già affermati come il già nominato Colin Firth (protagonista della saga di Kingsman e vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione nel film Il discorso del re del 2011), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange nell'Universo Cinematografico Marvel), Mark Strong (il villain di Shazam!), Richard Madden (protagonista delle serie TV di successo Il Trono di Spade e I Medici, che sarà anche nel film Marvel Studios Eternals) e Andrew Scott (famoso per il ruolo di Jim Moriarty nella serie TV Sherlock). Da notare che il cast principale è formato da soli attori britannici.

Per quanto riguarda il team dietro le quinte, Sam Mendes si è circondato di alcuni dei più talentuosi artisti in circolazione: la fotografia è affidata al leggendario Roger Deakins (14 nomination ai premi Oscar con una vittoria per Blade Runner 2049), con il quale Mendes aveva già collaborato a Jarhead, Revolutionary Road e Skyfall; il montaggio è nelle esperte mani di Lee Smith (3 nomination ai premi Oscar con una vittoria per Dunkirk), storico collaboratore di Christopher Nolan; i costumi sono realizzati da Jacqueline Durran (5 nomination ai premi Oscar con una vittoria per Anna Karenina); le scenografie della prima guerra mondiale sono realizzate da Dennis Gassner (4 nomination ai premi Oscar con una vittoria per Bugsy), che aveva già collaborato con Mendes al film Era mio padre; le musiche sono composte da Thomas Newman (13 nomination ai premi Oscar), storico collaboratore di Mendes.

1917 sarà distribuito da Universal Pictures il 25 dicembre 2019 i alcuni cinema americani selezionati, per poi avere una distribuzione più ampia il 10 gennaio 2020.