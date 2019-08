Cara Delevingne e Ashely Benson, matrimonio segreto a Las Vegas?

Celebrity

Secondo i rumors, Cara Delevingne e Ashely Benson si sarebbero unite in matrimonio a Las Vegas. A celebrare le nozze un sosia di Elvis, come da copione...

Secondo quanto riportato da The Sun, Cara Delevingne e Ashely Benson si sarebbero sposate a Las Vegas.

Come Sophie Turner e Joe Jonas prima di loro, anche la modella di Victoria's Secret e l'attrice che per sette anni ha prestato il volto a Hanna Marin in Pretty Little Liars sarebbero state unite in matrimonio dal sosia di Elvis Presley.

Non sono trapelate fotografie o video della cerimonia, ma il possessore della cappella, Michael Kelly, ha rivelato che le due erano sicure del passo che stavano per compiere e dei sentimenti che le legano.

Sono chiaramente devote l'una all'altra e i loro sorrisoni durante la cerimonia ne sono la conferma. Erano consapevoli dell'importanza del matrimonio, ma, allo stesso tempo, sembrava si stessero divertendo molto. Hanno optato per una cerimonia semplice e intima.

Ospiti al matrimonio pare siano stati Charlize Theron, i Jonas Brothers e Sophie Turner.

Anche se non è chiaro quando il matrimonio sia stato celebrato, Cara e Ashley sono state avvistate entrambe con degli anelli di fidanzamento già dallo scorso 5 giugno.

I primi rumors sulla relazione tra Cara e Ashley sono iniziati mentre le due lavoravano insieme nel film drammatico Her Smell, con protagonista Elisabeth Moss, star della serie The Handmaid's Tale.

Da allora, le ragazze sonp state spesso avvistate e fotografate mano nella mano, e un selfie della Benson con indosso una catenina con le lettere A e C aveva spinto i fan a credere nella loro storia d'amore.

Ma la conferma è arrivata solo a giugno di quest'anno, non a caso durante il mese del Pride, quando la Delevingne ha postato un brevissimo video su Instagram in cui bacia appassionatamente la sua ragazza.

La modella, che reciterà al fianco di Orlando Bloom nella serie di prossima uscita, Carnival Row, aveva inoltre parlato di Ashley durante un discorso tenuto durante il TrevorLIVE.

Devo ringraziare un'altra donna presente in questa stanza. È una delle persone che mi aiuta ad amarmi nei momenti in cui ne sento maggiormente il bisogno. Mi ha mostrato cosa significa amare e come accettare l'amore, cosa ben più difficile di quanto mi aspettassi.

Ora non ci resta che attendere se e quando arriverà la conferma ufficiale del matrimonio.