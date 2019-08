Fast & Furious - Hobbs & Shaw, nel film due cammei eccellenti

Cinema

L'8 agosto arriva nelle sale italiane lo spin-off della saga di Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti: ma nel cast del blockbuster spuntano i nomi di altri due divi che si affiancano a Idris Elba, Eiza González e Vanessa Kirby.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spin-off della saga delle auto più veloci del cinema, arriva nelle sale italiane l'8 agosto 2019. A scaldare i motori in attesa di vedere di nuovo in azione Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), ci pensa Comic Book: come reso noto dal sito web, nel cast del film vedremo due cammei speciali.

Fast & Furious, arrivano Ryan Reynolds e Kevin Hart

Insieme alla coppia di protagonisti, alla sorella Hattie (Vanessa Kirby), al cyber-terrorista Brixton Lore (Idris Elba) e alla spietata Madam M (Eiza González), ci saranno Ryan Reynolds e Kevin Hart. Il merito dell'approdo di Reynolds nel film si deve al regista David Leitch, che ha già diretto l'attore in Deadpool 2. L'apparizione di Hart è stata invece favorita da The Rock, che con il comico ha girato Una spia e mezzo e Jumanji - Benvenuti nella giungla.

L'apparizione dei due è stata un'autentica improvvisata: a meno di una settimana dall'uscita, non è stato fatto nessun annuncio di questo doppio cammeo, nemmeno negli Stati Uniti, dove il film è arrivato nelle sale dal 2 agosto. Da giorni si vocifera anche di una possibile presenza a sorpresa di Keanu Reeves, ma questa voce non ha ricevuto alcuna conferma.

Chi sono in Reynolds e Hart in Hobbs & Shaw

Stando a quanto carpito da Comic Book, Ryan Reynolds interpreta un agente della CIA che ha dei trascorsi con Hobbs: a quanto pare è proprio lui a chiedergli di entrare in azione con Shaw per fermare l'anarchico villain Brixton. Un plot intrigante considerando che sin da quando si sono conosciuti, Hobbs e Shaw hanno sempre fatto scintille.

Kevin Hart è invece un agente di sicurezza del governo che non solo cerca di stabilire un po' di pace e tranquillità tra i due, ma è anche ansioso di unirsi al loro team per scongiurare la minaccia biotecnologica di Lore che potrebbe alterare per sempre l'umanità.

La presenza di Hart e Reynolds apre a nuovi possibili franchise spin-off della saga multimiliardaria di Fast & Furious. Universal ha ordinato tre spin-off: uno è questo con Luke e Deckard (che difficilmente andrà avanti considerando i dissidi nati sul set tra Johnson e Statham: non è dato sapere se verità o conferma che Statham semplicemente trolla The Rock); il secondo dovrebbe essere quello tutto al femminile dedicato alle donne guidate da Letty (Michelle Rodriguez). Che sia proprio questo il terzo in arrivo in futuro?

Chi tornerà sicuramente nel cast è Helen Mirren, che veste per la seconda volta i panni di mamma Magdalene "Queenie" dopo Fast & Furious 8 e già confermata (con Charlize "Cipher" Theron) in Fast & Furious 9, previsto nelle sale di tutto il mondo per il 22 maggio 2020.

Vi piacerebbe vedere un'altra "costola" della saga delle auto da corsa con l'inedita coppia di protagonisti formata da Reynolds e Hart?