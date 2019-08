Giancarlo Esposito, il Gus Fring di Breaking Bad, entrerà nel MCU?

Cinema

di Marcello Paolillo - 05/08/2019 10:52 | aggiornato 05/08/2019 10:57

Stando a un rumor pubblicato dal sito MCU Cosmic, l'attore Giancarlo Esposito sarebbe in trattative con i Marvel Studios per un ruolo all'interno dei prossimi progetti cinematografici della Casa delle Idee. Sarà lui il misterioso "benefattore"?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, rivelata al mondo nel corso del San Diego Comic-Con di quest'anno, ha sicuramente incuriosito i fan grazie a tutta una serie di nuovi progetti dedicati ai vari eroi della Casa delle Idee in uscita sino al 2021.

La curiosità è alta anche per quanto riguarda il cast di attori che prenderà parte ai prossimi film, visto che iniziano già a rincorrersi voci di un certo peso.

Tra queste, la possibilità che l'attore Giancarlo Esposito - il celebre Gus Fring visto nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul - possa essere in lizza per una parte all’interno del MCU.

Stando a quanto riportato dal portale MCU Cosmic, Esposito sarebbe in trattative avanzate con Marvel Studios, per interpretare 'un uomo tra i 40 e i 60 anni circa' noto anche come "il Benefattore". Questi è stato infatti citato per la prima volta in Ant-Man & The Wasp, descritto come 'un trafficante d'armi del mercato nero'.

Alcuni fan sono arrivati a credere che dietro al personaggio si possa nascondere l'identità di Norman Osborn (celebre avversario di Spider-Man nei fumetti Marvel Comics, nonché implacabile uomo d'affari), sebbene al momento la notizia non abbia ricevuto alcuna conferma ufficiale.

Negli albi originali, Osborn è noto per essere il temibile Goblin, sebbene il ruolo del personaggio all'interno dell'universo cartaceo Marvel lo ha visto anche diventare il responsabile della sicurezza nazionale degli Stati Uniti nella saga chiamata "Dark Reign" (2009), creando un nuovo team di Vendicatori "alternativi" - chiamati gli Oscuri Vendicatori - che include alcuni pericolosi criminali tra cui Bullseye, Venom, Daken e Moonstone.

Voi in quale ruolo nel Marvel Cinematic Universe vedreste bene l'interprete dello spietato Gus Fring?