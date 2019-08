Cinema

05/08/2019

Nello spin-off di Fast & Furios, c'è qualcosa che non va tra i fratelli Deckard e Hattie Shaw. Stavolta, nessuna faida tra attori. Bensì un non tanto piccolo problema di età...

Gli spettatori italiani devono aspettare ancora qualche giorno per vedere sul grande schermo Hobbs & Shaw. Ma intanto, dagli USA arriva una curiosa... anticipazione. Non uno spoiler (i fan possono stare tranquilli), ma un nonsense notato dal pubblico di oltreoceano.

Come riporta Collider, il problema riguarda Deckard e Hattie Shaw. All'inizio del film, la madre, Magdalene Shaw (Helen Mirren), racconta che i due fratelli da bambini erano molto legati e non passava giorno senza che ne combinassero una. E un flashback che si colloca tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 mostra Deckard e Hattie che si cacciano in guai di ogni tipo.

All'apparenza, niente di strano. Se non fosse per la differenza di età degli interpreti dei due personaggi, ovvero Jason Statham e Vanessa Kirby. L'attore britannico è del 1967, mentre la star di The Crown è del 1988. Cosa che significa un gap di 21 anni.

Anche ignorando l'età reale dei due e basandosi solo sull'aspetto dei loro alter ego sul grande schermo, Jason appare comunque più vecchio di Vanessa. Ed è proprio su questo punto (impossibile da ignorare) che i fan d'oltreoceano hanno puntato il dito. Com'è possibile che i due siano bambini (più o meno coetanei) allo stesso tempo? La risposta è una sola: non è possibile.

La scelta di mostrare Deckard e Hattie da piccoli ha causato un vero e proprio buco nella trama del film diretto da David Leitch e i fan occhio di falco non hanno perso tempo a sottolinearlo su Twitter:

Hobbs & Shaw è un film che suggerisce che Vanessa Kirby (1988) e Jason Statham (1967) siano stati bambini insieme.

#HobbsAndShaw is a film that suggests Vanessa Kirby (b. 1988) and Jason Statham (b. 1967) were children at the same time — Angie J. Han (@ajhan) July 31, 2019

In Hobbs & Shaw, Vanessa Kirby e Jason Statham interpretano due fratelli. La cosa di per sé non è scandalosa, ma un flashback suggerisce che tra loro ci sia una differenza di un paio di anni al massimo. In realtà è di 21 anni, nel caso in cui vi chiedeste quanto a questo film non freghi un c****.

In HOBBS & SHAW, Vanessa Kirby and Jason Statham play siblings, which isn’t outrageous, but a flashback sequence suggests that they’re two years apart at most. They’re 21, in case you’re wondering how much this movie doesn’t give a fuck. — Ryan Oliver (@ryollie90) July 31, 2019

Ma come osservano altri, in una pellicola in cui c'è un super uomo modificato geneticamente e in un franchise che non ha mai fatto del realismo la propria bandiera, discutere sulla differenza di età tra Jason Statham e Vanessa Kirby significa proprio andare a cercare il classico "pelo nell'uovo":

Come fan di Fast & Furious, posso sospendere la mia incredulità. Piste lunghe oltre 30 km e super uomini cibernetici sono ok. Ma davvero si aspettano che sia possibile credere che, in Hobbs & Shaw, Jason Statham e Vanessa Kirby abbiano all'incirca la stessa età? Assolutamente no! È lì che traccio la linea!

as a #FastAndFurious fanboy, i can suspend my disbelief. 20 mile long runways & cybernetic superhumans: a-ok in my book. but in #HobbsAndShaw, they really expect us to believe Vanessa Kirby & Jason Statham are around the same age?? no way, josé! that is where i draw the line!! — Jerson David Ambion (@jersonORdavid) August 2, 2019

Direi che la matematica è l'ultimo dei crimini di questo film contro la logica o quello che si impara a scuola...

I would argue that math is the least of this film's crimes against logic and/or education... — Scott Mendelson (@ScottMendelson) July 31, 2019

Non è un documentario.

It's not a documentary. — Mike Mellon (@MTM91324) July 31, 2019

Come reagiranno i fan italiani al "paradosso dei fratelli Shaw"? Per saperlo, non resta che aspettare l'8 agosto 2019, quando Fast & Furious - Hobbs & Shaw arriverà (finalmente) al cinema... con due cammei a sorpresa!