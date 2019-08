Il mostro di St. Pauli, il nuovo film di Fatih Akin sul celebre serial killer tedesco

Akin ha voluto realizzare un film horror, disturbante sin dal montaggio del trailer dove, sulle note dell'Overture del Guglielmo Tell di Rossini vediamo alternarsi scene crude e violente in cui Honka compie i suoi feroci omicidi.

L’idea per la realizzazione del film, al cinema dal 29 agosto, nasce dalla lettura del romanzo The Golden Glove dello scrittore tedesco Heinz Strunk, il racconto della vita di un uomo dal volto devastato che passa le notti a bere al Goldenen Handschuh, una bettola nel quartiere a luci rosse della città di Amburgo, dando la caccia alle donne sole.

