Il toccante tributo di Disney dedicato a Cameron Boyce

Disney ha deciso di ricordare Cameron Boyce con un video speciale in occasione della prima di Descendants 3, il film in cui il giovane attore interpretava il personaggio di Carlos.

Tutti i colleghi di lavoro hanno voluto ricordarlo con una serie di immagini che lo ritraggono sempre allegro e sorridente sul set di Descendants e della serie TV Jessie, in cui Cameron interpretava il personaggio di Luke Ross.

Il toccante video è accompagnato dalla dedica qui di seguito:

Nel video compare anche Michelle Obama, che aveva avuto occasione di conoscere Cameron durante un progetto alla Casa Bianca. L’ex first lady aveva trascorso alcuni momenti sul set con il giovane attore, scomparso il 6 luglio 2019 a causa di un attacco epilettico. Michelle ha ricordato Cameron in un post:

I was lucky enough to share a few moments with Cameron Boyce—on set, at the White House and on a service project—enough time to recognize that not only did he have incredible talent, but also an incredible heart. Sending love & hugs to his family, friends and his many, many fans. pic.twitter.com/CS0HdaNOwy