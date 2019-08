Il trailer di Us + Them, il nuovo docu-film sul tour di Roger Waters

View this post on Instagram

ROGER WATERS. US + THEM. Sarà nelle sale solo il 7, 8 e 9 ottobre il film-evento che porta sul grande schermo l’ultimo tour da record di @rogerwaters. L’evento sarà l’occasione per tutti i fan dell’artista per rivivere in 4K e Dolby Atmos la potenza di quell’eccezionale tour, riascoltando brani dagli album di maggior successo dei @pinkfloyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here) e canzoni tratte dal nuovo album di Roger Waters, Is This The Life We Really Want? Tutte le info e le sale a breve su www.nexodigital.it @radiodeejay @rockol.it @onstagemagazine @mymovieslive #rogerwaters #pinkfloyd #cinema