IT: Capitolo 2, il nuovo spot e i poster che mettono Pennywise (troppo) in primo piano

Cinema

di Simona Vitale - 05/08/2019 11:52 | aggiornato 05/08/2019 11:54

Ecco un nuovo spot promozionale e due manifesti pubblicitari, dedicati principalmente a Pennywise, di IT: Capitolo 2, l'attesa seconda parte dell'adattamento cinematografico del best seller di Stephen King.

3 condivisioni

Oramai manca solo un mese all'uscita di IT: Capitolo 2 nei cinema italiani. In apertura dell'articolo potete gustarvi un nuovo spot promozionale diffuso online da Warner Bros. e che include qualche scena inedita rispetto ai filmati che sinora abbiamo potuto ammirare.

C'è da dire che, fino a questo momento, i vari poster, trailer, immagini e featurette della pellicola hanno per lo più lasciato nell'ombra il malvagio ghigno di Pennywise, per lasciare spazio ai Perdenti adulti tornati a Derry.

Gli ultimi due poster diffusi online vedono invece come protagonista proprio il clown danzante interpretato dal bravissimo Bill Skarsgård. Il primo è dedicato al circuito Dolby Cinema e mostra un primo piano sul viso di Pennywise. Dal suo occhio truccato scorre un vero e proprio fiume di sangue sui si innestano, nell'angolo in fondo a destra, le sagome dei Perdenti tornati a Derry.

HD Warner Bros. Il manifesto di IT: Capitolo 2 per il circuito Dolby Cinema

La seconda locandina, invece, è dedicata ai circuito IMAX. Possiamo osservare quegli inquietanti palloncini rossi che Pennywise ama così tanto occupare gran parte dell'immagine, ma la faccia del clown è chiaramente incastonata tra essi e ci scruta. È sicuramente un'immagine efficace quanto agghiacciante. E mentre il viso di Pennywise è parzialmente oscurato, al tempo stesso è possibile individuarlo chiaramente.

HD Warner Bros. Il poster di IT: Capitolo 2 per il formato IMAX

Queste locandine promozionali si differenziano nettamente da quelle che erano state rilasciate nel 2017 in vista dell'uscita del primo film. Allora, l'attenzione era maggiormente concentrata sui giovani Perdenti, con Pennywise sempre in penombra sullo sfondo.

Stavolta accade il contrario. Il male prende il sopravvento e Pennywise occupa buona parte delle immagini, lasciando i Perdenti ben lontani dall'essere protagonisti. Del resto, se la prima pellicola è stato un azzardo poi rivelatosi un clamoroso successo, in questa seconda parte dell'adattamento cinematografico del noto best seller di Stephen King diretto da Andy Muschietti la fiducia dei produttori sembra essere tanta. E sembra essere tale, anche in virtù dell'acclamata interpretazione che Bill Skarsgård ha offerto del clown che sul piccolo schermo fu interpretato da un amatissimo Tim Curry.

La pellicola è ambientata a Derry a 27 anni dagli eventi del primo film. Mike Hanlon (Isaiah Mustafa) è l'unico dei Perdenti a non aver lasciato Derry, e quando Pennywise si risveglia dal suo lungo letargo, affamato e vendicativo, tocca a lui avvertire gli altri vecchi amici che nel frattempo hanno dimenticato i traumi subiti nella loro adolescenza in città. Bill Denbrough (James McAvoy), Beverly Marsh (Jessica Chastain), Richie Tozier (Bill Hader), Eddie Kaspbrak (James Ransone) e Ben Hanscom (Jay Ryan) torneranno così a Derry e rivivranno le paure più profonde che ritenevano di aver ormai superato, mentre Stanley Uris (Andy Bean) cercherà un modo diverso per risolvere la situazione.

Diretta da Andy Muschietti e distribuito in Italia da Warner Bros., IT: Capitolo 2 arriverà nei nostri cinema il 5 settembre 2019.

Via: SlashFilm