Judy, il primo trailer italiano del film su Judy Garland

05/08/2019

Preparatevi ad andare al di là dell'arcobaleno con il primo trailer italiano di Judy, la pellicola diretta da Rupert Goold con protagonista Renée Zellweger.

L'attrice texana, già vincitrice di un Premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista in Ritorno a Cold Mountain, interpreterà l'icona Hollywoodiana Judy Garland nel film prodotto da BBC Films, Calamity Films, Pathé e 20th Century Fox e distribuito in Italia da Notorious Pictures.

Ho detto chiaramente a Renée che quello che cercavo non era un'emulazione dell'inimitabile voce di Judy Garland. Quello che volevo era che lei rendesse sue le canzoni, ed è esattamente ciò che ha fatto; il risultato è davvero entusiasmante.

È quello che ha affermato Rupert Goold, regista del lungometraggio, in occasione della diffusione del primo teaser del film.

Oggi però è il turno del primo, affascinante trailer italiano (in testa all'articolo), che mostra la Zellweger perfettamente a suo agio nei (non sempre confortevoli) panni di Judy.

Il film, infatti, ripercorrerà la vita privata e professionale dell'attrice dopo essersi affermata a Hollywood. Come riporta anche Deadline:

Inverno 1968. La leggenda dello showbiz Judy Garland arriva a Londra per esibirsi al The Talk of the Town con uno spettacolo di cinque settimane, già sold-out. Sono passati 30 anni dalla sua ascesa al successo con Il Mago di Oz, ma anche se la sua voce si è indebolita, la sua intensità drammatica non ha fatto che crescere. Nel prepararsi per lo show, lottare con il management, incantare i musicisti e ricordare i vecchi tempi con gli amici e i fan in adorazione, la sua arguzia e il suo calore si manifestano ancora più intensamente. Persino i suoi sogni d'amore non sembrano offuscarsi e la vedremo imbarcarsi in una travolgente storia d'amore con Mickey Deans, che presto diventerà il suo quinto marito. Grazie anche alla presenza di alcune delle sue canzoni più iconiche, il film celebra la voce, la capacità d'amare e il puro brio della 'più grande intrattenitrice al mondo'.

Adattato per il grande schermo da Tom Edge (sceneggiatore di Lovesick e The Crown), il film trae ispirazione dal dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter. Nel cast anche Finn Wittrock, Jessie Buckley, Rufus Sewell e Michael Gambon.

Judy sarà da Natale nelle sale italiane, ma nel frattempo, godetevi queste prime immagini assieme al poster del film.