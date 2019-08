Nightmare Alley di Guillermo del Toro, cast stellare per il nuovo film

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 05/08/2019 10:11 | aggiornato 05/08/2019 10:15

Più che un incubo, il cast al servizio di Guillermo del Toro potrebbe essere da sogno!

1 condivisione

Dopo il film vincitore del premio Oscar La forma dell'acqua - The Shape of Water, Guillermo del Toro torna dietro la macchina da presa per Nightmare Alley. Per questo nuovo progetto, il regista messicano sta mettendo insieme un cast stellare.

Il primo attore a essere già confermato per Nightmare Alley è il poliedrico Bradley Cooper, uno dei pochi attori capaci di passare da un genere all'altro, offrendo sempre performance di alto livello. In qualità di attore, Cooper ha ricevuto una nomination all'Oscar per il film A Star is Born, di cui è anche il regista, e nello stesso anno (il 2018) ha recitato in film importanti come Il Corriere - The Mule di Clint Eastwood e nel blockbuster Avengers: Infinity War, prestando la voce al personaggio di Rocket Raccoon nel doppiaggio originale.

HD Warner Bros. Bradley Cooper in una scena del film A Star is Born

In Nightmare Alley, Cooper interpreterà il protagonista Stanton "Stan" Carlisle. Questo ruolo era stato precedentemente accostato a Leonardo DiCaprio, con il quale, evidentemente, le trattative non sono andate a buon fine.

Il cast in trattative

Per il resto del cast, del Toro sta attualmente conducendo le trattative con nomi altrettanto importanti come Toni Collette, che ha regalato una interpretazione da Oscar nel film Hereditary. Collette dovrebbe interpretare la protagonista femminile di Nightmare Alley Zeena Krumbein. Inoltre, secondo il sito americano Collider, sarebbero in trattativa per un ruolo anche:

Richard Jenkins , che ha già lavorato con del Toro in La forma dell'acqua - The Shape of Water

, che ha già lavorato con del Toro in La forma dell'acqua - The Shape of Water Ron Perlman, che ha interpretato il personaggio di Hellboy nei due film diretti dal regista messicano

che ha interpretato il personaggio di Hellboy nei due film diretti dal regista messicano Willem Dafoe, attore poliedrico già visto in film ad alto budget come Spider-Man di Sam Raimi, Aquaman di James Wan e in progetti a basso budget come Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e il film di prossima uscita The Lighthouse

attore poliedrico già visto in film ad alto budget come Spider-Man di Sam Raimi, Aquaman di James Wan e in progetti a basso budget come Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e il film di prossima uscita The Lighthouse Mark Povinelli, riconoscibile per il suo ruolo di Kinko nel film del 2011 Come l'acqua per gli elefanti di Francis Lawrence

riconoscibile per il suo ruolo di Kinko nel film del 2011 Come l'acqua per gli elefanti di Francis Lawrence Cate Blanchett, l'attrice premio Oscar vista recentemente nel cinecomic Thor: Ragnarok e nel film per famiglie Il mistero della casa del tempo

l'attrice premio Oscar vista recentemente nel cinecomic Thor: Ragnarok e nel film per famiglie Il mistero della casa del tempo Rooney Mara, famosa per il suo ruolo in Millennium - Uomini che odiano le donne di David Fincher. Ha anche lavorato con Gus Van Sant nel film Don't Worry

famosa per il suo ruolo in Millennium - Uomini che odiano le donne di David Fincher. Ha anche lavorato con Gus Van Sant nel film Don't Worry Michael Shannon, già protagonista del film La forma dell'acqua - The Shape of Water

HD Warner Bros. Cate Blanchett nel ruolo di Galadriel nella trilogia de Il Signore degli Anelli

Tra questi, Dafoe potrebbe interpretare il ruolo di Pete Krumbein (marito di Zeena), Perlman potrebbe vestire i panni di Bruno, Mara potrebbe essere scelta per il ruolo di Molly e Blanchett potrebbe interpretare la psicologa di Stan.

Il film

Nightmare Alley è basato sull'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, che narra le vicende di Stanton 'Stan' Carlisle. L'uomo si aggrega a un luna park itinerante, dove si unisce alla psicologa Zeena con il fine di imbrogliare i clienti. Ma i suoi trucchi avranno vita breve e la sua carriera, così come la sua esistenza, subirà un immediato declino. Quello di del Toro sarebbe il secondo film basato sul romanzo di Gresham, dopo il lungometraggio uscito nel 1947 negli Stati Uniti - giunto in Italia con il titolo La fiera delle illusioni - interpretato da Tyrone Power e diretto da Edmund Goulding.

Guillermo del Toro ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Kim Morgan e figurerà anche come produttore insieme a Fox Searchlight e J. Miles Dale. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo autunno.

La storia fatta di illusioni e l'ambientazione freak del luna park sembrano aderire perfettamente alla cinematografica del regista de Il labirinto del Fauno.