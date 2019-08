Rambo: Last Blood, il poster ufficiale con un Rambo davvero minaccioso

Cinema

Sylvester Stallone è ancora una volta il veterano Rambo nel primo poster ufficiale di Rambo: Last Blood, quinto capitolo della celebre saga cinematografica.

Abbiamo conosciuto John Rambo nel 1982. La sua rabbia e i suoi traumi ci hanno accompagnato per oltre trent’anni in una delle saghe cinematografiche più iconiche della storia del cinema.

Ora, dopo tanti scontri con le autorità, vendette e missioni apparentemente impossibili, il reduce dal Vietnam interpretato da Sylvester Stallone sta tornando. È prevista per il 20 settembre negli Stati Uniti l’uscita di Rambo: Last Blood, quinto attesissimo capitolo della saga action che promette di essere più epico e violento che mai.

E dal poster ufficiale del film sembra che qualcuno abbia deciso di far arrabbiare ancora una volta l'inarrestabile eroe maledetto.

Sylvester Stallone è John Rambo nel poster di Rambo: Last Blood

Ecco la sinossi, come riporta Bloody Disgusting:

Quando la figlia di uno dei suoi migliori amici viene rapita, John Rambo, stabilitosi ormai a lavorare in un ranch, decide di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico per ritrovarla ma si ritroverà ben presto contro la potenza di uno dei più violenti cartelli messicani.

A indossare i panni del nuovo nemico di Rambo, il brutale leader del cartello Hugo Martinez, sarà Sergio Peris-Mencheta, visto recentemente in Snowfall (2017) e La vita in un attimo (2019). Completano il cast Yvette Monreal, Adriana Barraza, Paz Vega, Oscar Jaenada e Joaquin Cosio.

Per Sylvester Stallone tornare nei panni di Rambo non è stato tutte rose e fiori. Come ha raccontato mesi fa, l'attore americano sente di non essere più fisicamente preparato per riprendere l'iconico personaggio. L'allenamento e gli stunt, questa volta, sono stati molto duri anche per il performer più implacabile di Hollywood. Ciò nonostante, la sua dedizione nei confronti della storia e del personaggio è stata più forte di tutto. Ed eccoci qui ad attendere con trepidazione Rambo: Last Blood.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Matt Cirulnick con la collaborazione di Stallone in persona, mentre alla regia troviamo Adrian Grunberg.

Rambo: Last Blood uscirà nelle sale italiane il 26 settembre distribuito da Notorious Pictures.