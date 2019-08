Sleeping Beauties: il libro di Stephen e Owen King diventa una serie a fumetti

FumettiLibri

di Mario Spagnoletto - 05/08/2019 12:49 | aggiornato 05/08/2019 12:53

IDW Publishing ha acquisito i diritti per una trasposizione fumettistica di Sleeping Beauties, il romanzo scritto a quattro mani da Stephen King e suo figlio Owen.

AMC, lo scorso aprile, ha scritto la sceneggiatura del pilot di una potenziale serie TV basata sul romanzo Sleeping Beatuies, uscito nel 2017 scritto a quattro mani da Stephen King e suo figlio Owen. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, Sleeping Beauties diventerà anche una miniserie a fumetti in dieci parti scritta da Rio Youers e disegnata da Alison Sampson. La miniserie sarà pubblicata da IDW Publishing.

In Sleeping Beauties, zio Stephen e suo figlio cercano di dare una risposta ad una domanda davvero inquietante: cosa accadrebbe se le donne sparissero dal mondo degli uomini?

In una piccola cittadina situata sui monti Appalachi - chiamata Dooling - è stato costruita una prigione all'avanguardia per sole donne. Proprio una di loro, durante una notte parecchio agitata, annuncia l'arrivo di una misteriosa Regina Nera. Secondo il dottor Norcross non c'è nulla di cui preoccuparsi, è semplice routine. Ma sua moglie Lila, lo sceriffo della città, la pensa diversamente. Poche ore dopo, infatti, arriva una chiamata al 911: è una ragazza sconvolta che urla di aver visto una donna sconosciuta ammazzare due suoi amici con una forza che ha del sovrumano. L'assassina è Evie Black, una donna misteriosa che sembra venire da un altro mondo. Poco dopo il suo arrivo, tutte le donne finiscono per addormentarsi in un sonno dal quale è meglio non svegliarle.

Ecco la cover della miniserie a fumetti:

Al momento non sappiamo se questa miniserie arriverà anche in Italia.