I tatuaggi che sembrano ricamati sulla pelle

I tatuaggi ricamati: un nuovo trend per gli amanti del cucito (e non solo!) [GALLERY]

Se non conosci Tattly: è una società di tatuaggi temporanei di alta qualità che è nata 8 anni fa. I disegni durano 2-5 giorni e sono stampati con inchiostro a base vegetale, negli Stati Uniti. Promuoviamo l'arte di artisti professionisti e loro ottengono una percentuale generosa per ogni singola vendita.

Sul sito Tattly , famoso proprio per questo genere di prodotti di “arte indossabile”, da oggi si possono acquistare i nuovi bellissimi disegni della Perlow, che fanno sembrare la pelle ricamata e si applicano sul corpo in modo molto semplice.

