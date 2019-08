Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan e il teaser trailer prima di Hobbs & Shaw

Cinema

In un primo momento la clip è divenuta virale in rete, poi Warner Bros. ha fatto in modo che venisse rimossa.

Il teaser trailer di Tenet, prossima pellicola di Christopher Nolan, è stato proiettato a sorpresa nei cinema americani prima del film Hobbs & Shaw (spin-off della saga Fast & Furious) di Universal. La clip non è stata ancora pubblicata ufficialmente e, sebbene sia diventata presto virale su Twitter, non è possibile vederla perché Warner Bros. ha immediatamente chiesto la rimozione di tutti i contenuti comparsi online.

A quanto pare, il teaser trailer dura circa 40 secondi e mostra un foro di proiettile attraverso un vetro, dietro al quale si trova il personaggio di John David Washington. Ad accompagnare le immagini, lo slogan "È tempo di un nuovo protagonista".

Poi il personaggio si avvicina per esaminare il vetro e la telecamera lo segue spostandosi lateralmente. Vengono rivelate altre crepe su di esso e, a quel punto, una frase differente compare sullo schermo: "È tempo per un nuovo tipo di missione". Una scena che ricorda Bruce Wayne (interpretato da Christian Bale) intento a esaminare la balistica del proiettile nel film di Nolan del 2008, Il cavaliere oscuro.

Sono poi mostrate delle persone vestite come membri della SWAT, o comunque di un'unità operativa speciale, e la clip si chiude con un'altra ripresa di Washington, stavolta con una maschera per ossigeno mentre respira lentamente.

Tenet è descritto come un film d'azione che evolve dal mondo dello spionaggio internazionale, d'altronde sembra un po' ispirarsi ai film di 007 nel modo in cui il teaser trailer lo propone. John David Washington è l'unico attore del cast principale a mostrarsi, a meno che tra i poliziotti della squadra speciale non siano presenti Robert Pattinson o Elizabeth Debicki.

Il titolo del film è un palindromo e le lettere "ET" finali vengono talvolta rovesciate (TENƎꓕ) affinché possa essere letto nello stesso modo anche sottosopra: Christopher Nolan non è nuovo a strutture non lineari per i suoi film, dunque la scelta del titolo e la ripetizione della parola "tempo" nel teaser potrebbero suggerire che anche Tenet intenda giocare con il continuum temporale.

Il film verrà distribuito nelle sale americane il 17 luglio 2020.

