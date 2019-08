The 100 terminerà con la settima stagione. La notizia è ufficiale ed è stata confermata dal creatore della serie Jason Rothenberg. Lo show, inizialmente, raccontava la storia di un gruppo di giovani delinquenti (cento, per l'esattezza) mandati sulla terra per verificare le condizioni del pianeta, dopo che 97 anni prima era diventato inabitabile a causa di una guerra nucleare.

La trama si è evoluta nel corso delle stagioni, allontanandosi dalla premessa originale. Il finale della sesta stagione andrà in onda martedì 6 agosto negli USA e l'ultima stagione debutterà nel 2020.

Rothenberg, che ha dato la notizia della fine, si è dimostrato comunque grato in un tweet:

With #The100 Season 6 finale just days away, I have some bittersweet news to share: Season 7 will be our last. We are eternally grateful to WB & CW for always allowing us to tell our story the way we want to & to wrap the show on our terms. What an incredible ride this has been!