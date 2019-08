TV Critics Awards, Fleabag e Chernobyl fanno man bassa di premi

TV News

di Rina Zamarra - 05/08/2019 10:04 | aggiornato 05/08/2019 10:09

Grande serata per la 35esima edizione dei TCA Awards 2019: i critici televisivi hanno assegnato tre premi a Fleabag e un premio come miglior miniserie a Chernobyl.

I 200 critici televisivi di Stati Uniti e Canada hanno decretato i vincitori della 35esima edizione dei Television Critics Awards. La cerimonia si è svolta sabato 3 agosto 2019 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.

A fare incetta di premi è stata la serie Fleabag, che ha battuto la concorrenza di Veep e si prepara a conquistare altri importanti riconoscimenti anche ai prossimi Emmy Awards 2019.

Fleabag, infatti, ha vinto come programma dell’anno, miglior serie comica e miglior risultato individuale in una serie comica per Phoebe Waller-Bridge, che ha avuto come concorrenti allo stesso premio Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Bill Hader (Barry). L’autrice, regista e interprete della serie ha comunque già annunciato che non ci sarà una continuazione dopo la seconda stagione.

HD Getty Images L'attrice Phoebe Waller-Bridge sul palco dei TCA Awards 2019

I critici hanno premiato anche Chernobyl come miglior miniserie e Michelle Williams per la sua interpretazione nei panni della ballerina Gwen Verdon nella miniserie Fosse/Verdon. La Williams è riuscita a battere la super favorita Patricia Arquette, protagonista di Escape at Dannemora.

HD Getty Images Michelle Williams sul palco dei TCA Awards 2019

Il Presidente del premio TCA, Daniel Fienberg, ha dichiarato:

Questo è un momento entusiasmante per la televisione e non esiste una formula unica per l’eccellenza, poiché tra i nostri premiati ci sono biopic per ridare dignità alla reputazione di un personaggio, opere dirette da donne, uno spin-off in grado di eguagliare il suo predecessore e un difficile pezzo di storia…

Qui di seguito, potete leggere la lista completa di tutti i vincitori. Un premio speciale alla carriera è andato a David Milch, autore e produttore di serie come Deadwood e NYPD - New York Police Department:

Miglior programma destinato ai più giovani

Arthur

Miglior film, miniserie o speciale

Chernobyl

Programma dell’anno

Fleabag

Miglior serie comica

Fleabag

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

Miglior risultato individuale in una serie comica

Phoebe Waller-Bridge

Miglior risultato individuale in una serie drammatica

Michelle Williams

Premio Heritage

Deadwood

Miglior reality

Queer Eye

Miglior programma di informazione e notizie

Leaving Neverland

Miglior nuovo programma

Russian Doll

Miglior programma di sketch/varietà

Last Week Tonight With John Oliver

Premio alla carriera