Vader Immortal, il secondo episodio della serie VR sarà al D23 Expo 2019

TecnologiaVideogames

di Marcello Paolillo - 05/08/2019 11:47 | aggiornato 05/08/2019 11:51

In occasione dell'evento D23 Expo 2019 che si terrà ad Anaheim dal 23 al 25 agosto, è previsto un panel per presentare il secondo episodio di Vader Immortal - A Star Wars VR Series, l'esperienza in realtà virtuale per visori Oculus.

Lo scorso mese di maggio ha visto il debutto di una nuova serie di giochi per la VR ambientata nell'universo di Star Wars: stiamo parlando di Vader Immortal - A Star Wars VR Series.

Il primo episodio, sviluppato dal team di ILMxLab, ha fatto parte della line-up di lancio di Oculus Quest, il nuovo visore per la realtà virtuale creato da Oculus VR (una divisione di Facebook Inc.). A Star Wars VR Series si propone come una mini saga suddivisa in tre parti che unisce la narrazione classica della serie creata da George Lucas a una modalità di gioco interattiva, in grado di portare l'utente nel mondo di Darth Vader (il celebre signore dei Sith, visto nella trilogia originale di Guerre Stellari, in Episodio III: La Vendetta dei Sith e in Rogue One - A Star Wars Story).

Ora, come riportato anche da ComicBook, il secondo episodio verrà mostrato ufficialmente al pubblico in occasione del panel al D23 Expo 2019, l'evento Disney che si terrà ad Anaheim dal 23 al 25 agosto.

Intitolato 'Vader Immortal: A Star Wars VR Series - Episode II First Look', il panel (atteso per venerdì 23 agosto) darà modo di scoprire in anticipo le novità di questo secondo episodio, il quale permetterà di assumere il ruolo di un misterioso trafficante, reclutato dallo stesso Vader, in grado di controllare la Forza.

Il Director Ben Snow, il Senior Experience Designer Jose Perez III e lo Story Group Creative Executive di Lucasfilm Group Matt Martin saliranno sul palco per parlare approfonditamente proprio di questo secondo episodio.

Ricordiamo che Vader Immortal: Episodio I è disponibile in download al'interno dello store di Oculus, scaricabile al costo di 9,99 euro.