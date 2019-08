Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Victoria's Secret

Celebrity

di Giulia Greco - 05/08/2019 10:28 | aggiornato 05/08/2019 10:32

Valentina Sampaio, prima modella transgender del noto marchio di lingerie Victoria's Secret, ha condiviso su Instagram tutto il suo entusiasmo e la sua gioia per il nuovo ingaggio.

Il nuovo angelo di Victoria's Secret è Valentina Sampaio, la prima modella transgender a lavorare per il noto marchio di intimo.

La modella di origine brasiliana ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae nel backstage di un servizio fotografico. Nella didascalia della foto, oltre ad aver inserito l'hashtag #diversity, ha taggato la pagina della campagna Victoria's Secret Pink.

La Sampaio ha anche condiviso un video in cui ammicca e sorride alla telecamera, e l'ha accompagnato con una frase molto significativa: "Mai smettere di sognare".

Anche se Victoria's Secret non ha inserito alcun commento sotto i post di Valentina, la notizia sembra essere stata confermata da un tweet di Lais Ribeiro, un'altra supermodella del brand che ha espresso tutta la sua gioia per la scelta del noto marchio.

First transgender to shoot with Vs! This make me so happy! ❤️ pic.twitter.com/JydOd2mFQb — Lais Ribeiro (@Lalaribeiro16) August 3, 2019

La prima modella transgender a posare per VS! Questo mi rende davvero felice!

Anche Laverne Cox, attrice transessuale di Orange is the New Black, e attivista della comunità LGBTQ+, è entusiasta della notizia. Ha infatti commentato uno dei post della Sampaio con un "Wow, finalmente!"

Purtroppo, almeno per quest'anno, Valentina Sampaio e il resto degli angeli di Victoria's Secret non sfileranno nell'annuale fashion show di novembre: secondo quanto riportato dalla modella Shanina Shaik, l'evento sarebbe stato recentemente cancellato.

In ogni caso, la scelta di avere la Sampaio nelle campagne di Victoria's Secret è una grande vittoria per la comunità LGBTQ+, soprattutto perché la notizia arriva un anno dopo il commento di Ed Razek, direttore marketing del brand, che aveva affermato di non voler includere nel fashion show che va in onda in TV modelle transgender e oversize.

Razek si era successivamente scusato con un messaggio condiviso su Twitter dalla pagina ufficiale di Victoria's Secret, in cui l'uomo aveva ammesso di aver fatto un commento insensibile e aveva affermato di ammirare e rispettare le modelle transgender.

Please read this important message from Ed Razek, Chief Marketing Officer, L Brands (parent company of Victoria’s Secret). pic.twitter.com/CW8BztmOaM — Victoria's Secret (@VictoriasSecret) November 10, 2018

Valentina Sampaio era già stata la prima modella transgender ad apparire in una copertina della rivista Vogue, e ora diventerà un angelo di Victoria's Secret. Il mondo della moda sta sicuramente facendo enormi passi per diventare più inclusivo.