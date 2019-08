Gli Eterni: Gemma Chan vicina a entrare nel cast del film Marvel

Cinema

di Marcello Paolillo - 06/08/2019 10:58 | aggiornato 06/08/2019 11:02

Stando ad alcune indiscrezioni, l'attrice Gemma Chan sarebbe molto vicina a entrare nel cast de Gli Eterni, il film Marvel Studios diretto da Chloe Zhao e in uscita nel 2020.

Presentato ufficialmente nel corso del San Diego-Comic Con di luglio, Gli Eterni è sicuramente uno dei film Marvel Studios più attesi tra quelli appartenenti alla cosiddetta Fase 4.

Variety ha riportato in anteprima la notizia che l’attrice Gemma Chan - vista nei panni di Minn-Erva in Captain Marvel - sarebbe attualmente in trattative con Marvel Studios per un ruolo nell’adattamento cinematografico dei personaggi creati da Jack Kirby e diretto da Chloe Zhao.

Non è chiaro tuttavia se la Chan interpreterà proprio la genetista Kree vista nella pellicola con Brie Larson, sebbene stando alle prime indiscrezioni l'attrice vestirà i panni di un personaggio del tutto inedito.

Ma non solo: Collider ha inoltre rivelato che anche (Chernobyl, Dunkirk) sarebbe in trattative per unirsi al cast del film, sebbene il ruolo dell'attore sia al momento avvolto nel mistero.

Nel cast de Gli Eterni sono al momento stati confermati Angelina Jolie (nei panni di Thena), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Richard Madden (Icarujs), Lauren Ridloff (Makkari), Don Lee (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite) e Salma Hayek (Ajak).

Creata da Jack Kirby nel 1976, la serie di fumetti de Gli Eterni racconta di alcuni esseri cosmici noti come i Celestiali, coinvolti in esperimenti sugli esseri umani al fine di creare individui dotati di poteri straordinari e fuori dal comune. Ciò darà vita a due razze ben distinte, gli Eterni e i meno nobili Devianti, impegnati a darsi battaglia nel corso dei secoli.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, il film arriverà nelle sale americane il 6 novembre 2020.