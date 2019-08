A post shared by Grey's Anatomy Official (@greysabc) on Jul 2, 2019 at 12:28pm PDT

C'è già un crossover di questo genere tra Miranda Bailey (Grey's Anatomy) e Ben Warren , che da infermiere ha deciso di diventare un vigile del fuoco, entrando a far parte del cast di Station 19. Questo ha permesso in maniera brillante di affrontare il loro rapporto matrimoniale, spesso complicato dal fatto che svolgono due lavori diversi.

Nella prossima stagione avremo molti crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 . La rete ABC ha annunciato grandi progetti per le due serie dell'universo ShondaLand, come la possibilità di sviluppare più incontri tra i rispettivi personaggi.

