Il Pitch Pit di Beverly Hills ha aperto a Los Angeles

06/08/2019

Un momento di nostalgia per tutti i fan degli anni '90.

Da giorno 1 a giorno 3 agosto, a Los Angeles, ha aperto il vero Peach Pit per permettere ai fan di visitare l'iconico luogo della serie TV Beverly Hills 90210. Il locale adibito come il fast food degli anni '90 è stato un ottimo luogo di incontro per presentare la serie revival di FOX, dal titolo BH90210. Questa andrà in onda negli Stati Uniti d'America da giorno mercoledì 7 agosto.

Qui sotto potete vedere il video di presentazione:

Nella nostalgica ricreazione della tavola calda, i fan possono mangiare mega-burger e bere frullati (gratis!) e scattare foto nell'esperienza completamente immersiva. Il party non ha dimenticato ovviamente Luke Perry, che è stato onorato con un tavolo dedicato, come potete vedere in foto qui sotto:

Il locale è situato al viale di Melrose 7507 a Los Angeles, le prenotazioni sono andate esaurite in un lampo.

Nel menù, creato per l'occasione, le opzioni disponibili comprendono il Mega burger e il vegetariano Beverly hamburger, i dessert, una mini torta di cheesecake e frullati di vaniglia o al cioccolato, ovviamente anche diversi cocktail a tema.

BH90210 riunirà i membri originali del cast: Jason Priestley (che interpreta Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Marlene Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Tori Spelling (Donna Marie Martin) e Shannen Doherty (Brenda Walsh), che interpreranno tutti delle versioni esagerate di sé stessi, con storie ispirate alle loro vite e relazioni reali. Quando uno dei membri del gruppo suggerisce di riavviare il franchise di Beverly Hills 90210, i ragazzi scoprono che (come riporta la descrizione ufficiale) "andare avanti può rendere il tutto ancora più delizioso del reboot stesso".