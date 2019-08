IT: Capitolo 2, i Perdenti sono stati ringiovaniti grazie agli effetti speciali

Cinema

di Matteo Tontini - 06/08/2019 14:35 | aggiornato 06/08/2019 14:39

Andy Muschietti aveva già messo in conto la crescita dei ragazzi.

IT: Capitolo 2 sarà proiettato nei cinema italiani a partire dal 5 settembre e racconterà il ritorno a Derry dei protagonisti, 27 anni dopo gli eventi narrati nel primo film. La pellicola conterrà una serie di flashback, mostrando ancora una volta i Perdenti da bambini: le giovani star del precedente capitolo, tuttavia, sono cresciute troppo in fretta e i produttori hanno dovuto ringiovanirle in digitale.

Coloro che hanno guardato la terza stagione di Stranger Things si saranno resi conto di quanto sia cambiato Finn Wolfhard, che in IT veste i panni di Richie Tozier, nell'arco di due anni. Un intoppo che, a ogni modo, Andy Muschietti era preparato a superare. Nel corso di un'intervista con il magazine britannico Total Film, il regista ha infatti dichiarato:

Sin dall'inizio sapevamo che parte del budget avrebbe dovuto essere destinato agli effetti speciali per il ringiovanimento dei ragazzi.

Non tutti i Perdenti hanno avuto però bisogno di questo trattamento: Muschietti afferma che Jaeden Martell e Sophia Lillis, rispettivamente Bill e Beverly nel film tratto dal romanzo di Stephen King, non sono cambiati quasi per niente rispetto al capitolo precedente. Sarà interessante vedere i risultati dell'effetto applicato sul resto dei giovani.

Come sottolineato da Bloody Disgusting, IT: Capitolo 2 è il primo film ad abbracciare tale tecnologia dopo Captain Marvel. La tecnica del ringiovanimento degli attori sarà inoltre utilizzata in The Irishman, film di Martin Scorsese di cui è stato da poco pubblicato il teaser trailer.