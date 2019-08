TV News Arrow The Flash

06/08/2019

Il mega crossover

Kevin Conroy, l'iconica voce originale di Batman nell'universo animato e nei videogiochi, è stato assunto come Bruce Wayne nel prossimo crossover dell'Arrowverse, dal titolo Crisis on Infinite Earths.

Nonostante gli sforzi di Christian Bale e Ben Affleck, molti fan continuano a considerare Conroy come il più grande Batman di tutti i tempi. Per coloro che non hanno familiarità con il doppiatore, Conroy ha interpretato per la prima volta Bruce Wayne e il suo alter ego mascherato nel 1992 nell storica serie animata Batman: The Animated Series. Conroy avrebbe ripreso il ruolo di molti progetti di animazione, oltre a videogiochi come Mortal Kombat vs DC Universe, Injustice e, cosa più importante, la serie Batman: Arkham di Rocksteady.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Secondo quanto riportato dal sito americano IGN, nell'attesissimo crossover Conroy interpreterà un Bruce Wayne/Batman proveniente dal futuro.

Warner Bros. Batman (con la voce di Conroy) dalla serie animata del 1992

Batman: The Animated Series è andata in onda dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi divisi in due stagioni. Oltre a Kevin Conroy che dà la voce a Batman, si ricorda anche la presenza di Mark Hamill nella parte vocale dell'arci-nemico Joker.

Tutto quello che sappiamo sul crossover

Gli sceneggiatori dell'Arrowverse hanno reclutato lo scrittore di fumetti Marv Wolfman per contribuire a dare vita a Crisis on Infinite Earths. Wolfman è lo scrittore della trama principale del fumetto su cui si baserà il prossimo crossover DC. Progettata per commemorare il 50esimo anniversario DC, la serie di 12 numeri - che dà il titolo al crossover - ha cambiato l'intero universo DC, uccidendo più personaggi e fondendo varie Terre parallele in una sola. Come tale, è ricordata con affetto come una delle più grandi storie a fumetti fino ad oggi. Wolfman è anche responsabile della creazione di personaggi popolari come Blade, che è stato confermato come film per la Fase 5 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Una delle grosse novità di questo crossover sarà l'inserimento di Black Lightning (serie TV giunta alla sua seconda stagione e rinnovata per la terza).

Crisis on Infinite Earths farà da apripista a un nuovo show spin-off della serie TV Arrow. L'emittente televisiva The CW non ha ancora rivelato i dettagli per conservare la sorpresa ai fan.

Tyler Hoechlin tornerà nei panni di Superman (lo si era visto in Supergirl) anche se non sarà l'unico Uomo d'Acciaio dal pianeta Krypton!

Brandon Routh, che interpreta Ray Palmer in DC's Legends of Tomorrow, indosserà il costume di Superman per la prima volta da quando ha recitato in Superman Returns.

Burt Ward, che ha interpretato Robin nello show di Batman degli anni '60, farà un'apparizione.

Tom Cavanagh (attore della serie TV The Flash) interpreterà Pariah, un personaggio del fumetto che è destinato a testimoniare la morte di ogni universo.

LaMonica Garrett tornerà nel personaggio dell'Anti-Monitor.

Il crossover avrà una durata complessiva di 5 ore e sarà composto dai seguenti episodi (le date sono quelle di messa in onda americana):