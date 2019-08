Lady Gaga smonta il rumor su Bradley Cooper, con un nuovo flirt

Celebrity

06/08/2019

Cosa c'è tra Lady Gaga e Bradley Cooper? Solo una solida amicizia. La cantante è stata infatti paparazzata in compagnia di una nuova fiamma.

La vita sentimentale di Lady Gaga è sempre più chiacchierata. L'attrice e cantante è andata incontro a rotture e delusioni amorose, ma agli occhi dei fan sembrava che le cose sarebbero potute cambiare in seguito all'incontro con Bradley Cooper.

Quando Cooper ha voluto Gaga nella parte da protagonista nel suo A Star Is Born, la chimica immediata tra i due ha fatto nascere non pochi sospetti: c'era amore nell'aria? Non sono stati solo i fan a notare l'immediata connessione tra gli artisti. I diretti interessati hanno sempre descritto la loro relazione nei termini di un legame istantaneo.

Intervistata da TIME, Gaga ha raccontato:

Fin dal momento in cui ci siamo conosciuti, ho capito che eravamo spiriti affini. Quando l'ho sentito cantare mi sono bloccata: sapevo che avrebbe potuto interpretare una rockstar. Anzi, è l'unico attore sulla faccia della terra capace di farlo.

Lo stesso è accaduto a Bradley Cooper. L'attore e regista ha dichiarato che il loro rapporto è basato sulla reciproca fiducia. Proprio per questo la loro relazione non si conclusa quando è calato il sipario.

"Lei sa tutto di me, tutto. Non c'è nulla che non sappia e credo valga lo stesso per me", ha detto a Entertainment Weekly.

Tuttavia, l'amore non è mai sbocciato, neppure quando Bradley Cooper e Irina Shayk si sono separati.

Lady Gaga, infatti, è stata avvistata a Studio City, in California, mentre baciava Dan Horton, un ingegnere del suono che fa parte del suo team.

Secondo le fonti di Entertainment Tonight, Gaga e Dan "hanno lavorato a stretto contatto ed è scattata la scintilla".

La stessa persona ha raccontato che fin da subito chi gli stava attorno avvertiva la chimica tra i due, ma solo dopo un periodo dedicato a sé stessa Gaga si è detta pronta a iniziare una nuova storia d'amore. Così ha iniziato a frequentare Dan.

Secondo la fonte, Horton è il ragazzo giusto per Gaga:

Dan è adorabile, è un uomo del sud, un artista, diverso dal tipico ragazzo di Hollywood. Ora come ora si stanno divertendo. Parlano di musica e di tutti gli incredibili artisti con cui lui ha lavorato. Lei rispetta il suo lavoro e stare con lui è come respirare una boccata d'aria fresca.

Le speranze dei fan che vorrebbero Lady Gaga in coppia con Bradley Cooper sembrano essere destinate a svanire, ma data la forte amicizia nata sul set, i due potrebbero presto tornare a lavorare fianco a fianco.