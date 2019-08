Mademoiselle, il trailer del film di Park Chan-wook in Italia a fine agosto

Cinema

di Tanina Cordaro - 06/08/2019 12:15 | aggiornato 06/08/2019 12:20

Il 29 agosto arriva nelle sale italiane il nuovo thriller del regista sudcoreano.

Mademoiselle segna il ritorno al cinema del grande regista sudcoreano Park Chan-wook. Per raccontare la storia al centro del suo nuovo film l’autore, celebre per la sua trilogia della vendetta (Mr vendetta, Oldboy, Lady Vendetta), parte dal romanzo inglese Ladra di Sarah Waters.

Ma se nel romanzo le vicende erano ambientate nella Londra di fine Ottocento, in Mademoiselle ci troviamo nella Corea coloniale e nel Giappone degli anni '30.

Durante l’occupazione giapponese in Corea, la giovane Sookee (Kim Tae-ri) viene assunta come cameriera da Hideko (Kim Min-hee), una ricca ereditiera che vive con uno zio dispotico (Jo Jin-woong). Sookee è in realtà una ladra che cerca di ingannare Hideko: la sua truffa, concertata assieme a un complice che si finge un conte giapponese (Ha Jung-woo), è quella di convincere Hideko a fuggire con lui, per poi derubarla e farla rinchiudere in manicomio. Tutto sembra procedere secondo i piani, fino a quando tra le due ragazze nascerà una curiosa intimità.

Presentato al Festival di Cannes 2016, Mademoiselle arriva finalmente anche in Italia il 29 agosto, per rapire il pubblico con la sua palpitante suspense e l’avvolgente erotismo.