Maleficent: Signora del Male, il nuovo poster svela tutti i protagonisti del film Disney

Diretto dal regista norvegese Joachim Rønning , la sceneggiatura di Maleficent: Signora del Male è stata scritta da Linda Woolverton (Alice in Wonderland) in collaborazione con Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Le imminenti nozze tra i due è motivo di celebrazioni in tutto il regno e nelle terre vicine in quanto il matrimonio unirà i due mondi. Tuttavia quando un incontro inaspettato introdurrà nuova potente alleanza, Malefica e Aurora si ritroveranno divise su due fronti opposti in una Grande Guerra. Questo metterà alla prova la loro lealtà e le due donne inizieranno a chiedersi se possono davvero essere una famiglia.

La trama è ambientata diverso tempo dopo gli eventi narrati nel precedente capitolo che ci hanno mostrato le origini di Malefica e motivi che l'hanno spinta a diventare malvagia facendo indurire il suo cuore. La storia avrà inizio quando il principe Filippo farà ritorno nella brughiera per chiedere la mano della principessa Aurora e portarla con sé nel suo regno per presentarla a sua madre, la Regina Ingrid.

Dopo il trailer mostrato in anteprima al Comic-Con di San Diego 2019, Walt Disney ha rilasciato online il nuovo poster di Maleficent: Signora del Male che vede il ritorno di Angelina Jolie nei panni di Malefica ed Elle Fanning in quelli della giovane principessa Aurora.

