Millie Bobby Brown si scatta un selfie e mostra il look di Enola Holmes

di Matteo Tontini - 06/08/2019 10:37 | aggiornato 06/08/2019 10:42

Migliaia i commenti dei fan allo scatto su Instagram.

Millie Bobby Brown, la giovane nota per l'interpretazione di Undici in Stranger Things, vestirà i panni di Enola Holmes in una nuova pellicola. L'attrice sarà la sorella adolescente di Sherlock in un film che la vedrà protagonista: abile investigatrice proprio come i suoi fratelli maggiori (l'altro è Mycroft), i quali vorrebbero per lei un'istruzione degna, Enola si concentrerà sulla risoluzione di casi vivendo mille avventure.

Adesso, grazie a un selfie pubblicato sul proprio profilo Instagram, la dolce Millie mostra il look che sfoggerà nel film. La didascalia non lascia spazio all'immaginazione: "Ti amo enola #enolaholmes".

Tantissimi i fan che hanno piazzato like e commentato lo scatto, innamorati come sempre della protagonista femminile dello show creato dai Duffer. Di recente, inoltre, abbiamo visto Millie Bobby Brown nel nuovo film dedicato a Godzilla.

Nel mese di giugno è stato annunciato che anche Henry Cavill, ovvero Geralt nella serie The Witcher e Superman nell'universo DC, farà parte del cast di Enola Holmes: si calerà proprio nella parte di Sherlock Holmes, carismatico detective nato dalla mente di Arthur Conan Doyle che potrebbe tuttavia avere un ruolo marginale nella pellicola incentrata sulla sua sorellina. Tra gli attori scelti ci sono inoltre Helena Bonham Carter e Sam Claflin.

Il debutto della pellicola è previsto per il prossimo anno. Andrete a vederla?

Via: Digital Spy