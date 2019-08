TV NewsCelebrity The Walking Dead Younger

di Giuseppe Benincasa - 06/08/2019 15:08 | aggiornato 06/08/2019 15:13

Tortorella da Younger a The Walking Dead!

Il giovane attore Nico Tortorella è stato ingaggiato per un ruolo da protagonista nella prossima terza serie dell'universo di The Walking Dead.

Il personaggio di Nico, Felix, è descritto come un uomo d'onore che non ha paura di lottare per la sicurezza e l'accettazione degli altri.

La terza serie spin-off dello show televisivo di successo a tema zombie The Walking Dead, ancora senza titolo, si concentrerà sulla prima generazione che ha avuto a che fare con l'inizio dell'apocalisse. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti loro saranno cambiati per sempre.

Il casting nella serie spin-off di The Walking Dead, come riporta il sito americano Deadline, non interferirà con il ruolo regolare di Tortorella nella serie televisiva di Darren Star Younger, che è stata recentemente rinnovata per una settima stagione con Tortorella che continuerà ad avere il ruolo di Josh.

Nella nuova serie di The Walking Dead, che ha iniziato la produzione a Richmond e dintorni, Tortorella si unisce al cast di Annet Mahendru (Huck), Aliyah Royale (Iris), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton) e Hal Cumpston (Silas).

Prodotta e distribuita da AMC Studios, la serie sarà presentata in anteprima sull'emittente televisiva americana AMC nella primavera del 2020. Jordan Vogt-Roberts (già regista di Kong: Skull Island) dirigerà la serie co-creata da Scott Gimple e dal veterano scrittore e produttore di The Walking Dead Matt Negrete, che avrà anche il ruolo di showrunner della serie.