Robert Downey Jr. in Avengers: Endgame è 'da premiare' per i Russo

La cosa incredibile di Robert Downey e della sua interpretazione - considerandola come una performance da premiare - è quando guarda Benedict [Cumberbatch, n.d.R.] poco prima del momento finale, quando ti accorgi che abbassa lo sguardo capendo cosa deve fare, perché sa che l'unica soluzione consiste nello schioccare le dita e morire. L'unica cosa che voleva preservare durante il film è il suo rapporto con la figlia, ma ora sa che dovrà sacrificarlo per salvare tutti gli altri.

Inoltre, è stato reso noto che la consapevolezza di Stark relativamente al suo 'sacrificio finale' è frutto di una forza di volontà che ha sempre contraddistinto il personaggio nel corso delle sue avventure.

Tony è un futurista, sotto molti punti di vista è destinato a morire sin dall’inizio perché è costantemente preoccupato dalle minacce in arrivo ed è consapevole che non potrà mai riposare fin quando queste non verranno sconfitte. Questo è il fulcro della conversazione che ha con Pepper quando parla del 'furto del tempo'. Chiede se può semplicemente buttare la sua scoperta in fondo al lago, ma lei gli risponde 'si, ma poi riposerai?'. Il punto è che lui non ci sarebbe comunque riuscito, questa è la verità.