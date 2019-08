Vlogger cinese 58enne usa filtro video per apparire più giovane, un glitch svela l'inganno

Curiosità

di Laura Silvestri - 06/08/2019 11:53 | aggiornato 06/08/2019 11:57

Una rinomata vlogger cinese si affida a un filtro per sembrare più giovane nei suoi video, ma un glitch ha rivelato il suo aspetto reale.

Your Highness Qiao Biluo, reginetta della piattaforma cinese Douyu,è una delle più note wanghong (online celebrity) del paese: vista come una dea dai suoi follower (che sono oltre 100mila),che periodicamente le inviano donazioni, si dice possedere una voce "dolce e quasi dalle proprietà curative".

Eppure, come riportano diversi outlet, inclusi BBC, Global Times e Yahoo Style, Your Highness si è trovata protagonista di un curioso episodio.

Durante un live stream con un'altra celebrity del web, Qingzi, un malfunzionamento tecnico ha mostrato il reale aspetto di Biluo, che solitamente appariva in video con delle fattezze totalmente diverse grazie a un apposito filtro video. Non solo, l'età effettiva della vlogger si allontana decisamente da quella finora esibita: la donna avrebbe infatti 58 anni.

Guardando il video sottostante potete farvi un'idea più precisa dell'accaduto.

Ma se pensate che ciò sia andato a detrimento della sua popolarità, sarete sorpresi di scoprire che, dopo un'iniziale diminuzione, l'episodio le ha invece portato numerosi nuovi follower: ora sembrano addirittura raggiungere la cifra di 650mila.

Secondo quanto riportato da Vice, i fan della vlogger sarebbero stati a conoscenza del fatto che stesse utilizzando un filtro - pratica tra l'altro estremamente diffusa in Cina, nonostante le severe restrizioni del paese riguardo ai broadcast media - e le avrebbero chiesto ripetutamente di mostrare il suo vero aspetto. Biluo avrebbe però risposto che non lo avrebbe fatto finché le donazioni non fossero arrivate a 100mila yuan (circa 12690 euro). Dopotutto, pare abbia detto, avevano a che fare con una "bella presentatrice" che si meritava dei regali.

Your Highness Qiao Bilou ha poi affermato, a seguito dell'incidente tecnico, che di incidente tecnico in realtà non si è trattato e che tutto ciò che è accaduto era stato programmato.

A quanto pare, la vlogger avrebbe ora intenzione di fare da testimonial agli apparecchi elettronici come quelli utilizzati nei suoi video e avrebbe inoltre annunciato l'uscita di un suo album musicale.

Insomma, una vicenda decisamente peculiare, quella di Bilou, che però ha saputo usare a suo vantaggio.

