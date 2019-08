Westworld: ecco il trailer in italiano della terza stagione

TV News

Il trailer di Westworld 3 svelato al Comic-Con è ora disponibile anche in italiano: seguiamo Dolores nel Nuovo Mondo.

Ci sarà ancora da aspettare, per la messa in onda di Westworld 3, ma i fan in attesa della prossima stagione della serie HBO possono ora gustarsi il trailer ufficiale in italiano. Il video, che trovate in apertura al nostro articolo, è lo stesso che è stato presentato nel corso del panel al Comic-Con, questa volta però interamente localizzato nella nostra lingua.

Nelle diverse sequenze veniamo introdotti a personaggi e scenari che caratterizzeranno la nuova stagione di Westworld: Dolores (Evan Rachel Wood) riuscirà a raggiungere Los Angeles, dove conoscerà l'operaio Caleb (Aaron Paul) e scoprirà per la prima volta come gli androidi vengono trattati all'infuori dei parchi divertimenti. Proprio per questo, Westworld 3 è stato battezzato con il titolo The New World, Il Nuovo Mondo.

HD HBO Aaron Paul sarà Caleb in Westworld 3

La nuova stagione, hanno promesso gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan, conterà su un comparto narrativo meno intricato da seguire per lo spettatore. Tra gli altri dettagli già confermati, come è possibile notare nel trailer, anche la presenza di un parco divertimenti a tema Seconda Guerra Mondiale, che ricrea la Germania nazista del Terzo Reich.

L'appuntamento con Westworld 3 è atteso per il 2020. Tra i membri del cast che faranno il loro esordio con i nuovi episodi, oltre ad Aaron Paul, troveremo anche Vincent Cassel e Lena Waithe.

HD HBO Evan Rachel Wood sarà ancora Dolores nella prossima stagione di Westworld

Che ne dite, la visione del nuovo trailer in italiano ha reso la vostra attesa ancora più insopportabile?