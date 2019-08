WWE 2K20: ecco il trailer e le prime informazioni sul gioco

Grande colpo di Microsoft, Ninja in esclusiva su Mixer: 50 milioni per lo streamer

WWE 2K20 uscirà in contemporanea mondiale martedì 22 Ottobre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che acquisteranno la Deluxe Edition o la Collector’s Edition del gioco riceveranno numerosi contenuti bonus, incluse le Leggende giocabili Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock .

Oltre a un'ottimizzazione dei controlli di gioco, il capitolo di quest'anno comprenderà un nuovo modello di servizio, WWE 2K20 Originals , pensato per offrire ai fan tantissimi contenuti aggiuntivi per 2K Showcase che aumenteranno drasticamente la rigiocabilità del titolo.

Questa scelta è esplicativa di quello che i giocatori troveranno in WWE 2K20, che per la prima volta permetterà di affrontare La mia CARRIERA con Superstar di entrambi i generi e introdurrà i tanto richiesti Mixed Tag Team Match .

Accompagnata dal motto "Step Inside" ("Sali sul ring"), la cover del gioco vedrà protagonisti due tra gli atleti di punta della federazione di Stanford, ovvero Roman Reigns - presto al cinema al fianco di The Rock in Fast & Furious: Hobbs & Shaw - e la campionessa femminile di RAW Becky Lynch , prima donna a ottenere questo riconoscimento.

