La proposta eco-friendly di Xiaomi: uno smartphone con pannello solare

Le aziende da anni studiano stratagemmi per aggirare l'ostacolo dell'autonomia delle batterie, ma quello del pannello solare è stato preso in considerazione solo da Xiaomi. Diventerà mai lo smartphone brevettato dalla società cinese un prodotto reale? Potrebbe fare da pioniere in un settore che sembra ormai povero di idee, quindi si spera di sì.

L'analisi dello smartphone (mostrato da ogni lato) da un punto di vista puramente estetico rivela l' apparente assenza della fotocamera anteriore . Questa potrebbe essere posizionata sotto al display - al pari di un lettore d'impronte digitali - o in un modulo pop-up, che però non sembra occupare una sezione della parte superiore del dispositivo. Sulla scocca posteriore spiccano invece la doppia fotocamera e, ovviamente, l' ampio pannello fotovoltaico .

