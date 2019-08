Angry Birds 2 - Nemici Amici Per Sempre, un nuovo sguardo al film d'animazione

Animazione

di Simona Vitale - 07/08/2019 10:49 | aggiornato 07/08/2019 10:54

I pennuti arrabbiati e i furbi maialini verdi sono pronti a stringere un'insolita alleanza per salvare le loro isole da una minaccia comune. Ecco una nuova clip di Angry Birds 2 - Nemici Amici Per Sempre.

1 condivisione

Grazie al successo dei videogiochi di Rovio Entertainment e al primo film Angry Birds - Il Film, l'attesa per Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre è sicuramente notevole. I simpatici pennuti arrabbiati e gli irriverenti maialini verdi saranno i protagonisti anche di questo secondo capitolo cinematografico, che arriverà nelle nostre sale tra qualche settimana.

In apertura dell'articolo potete gustarvi una scena in anteprima della pellicola diretta da Thurop Van Orman che mostra i nostri protagonisti in azione per mettere a punto il loro piano in questa nuova e "pericolosa" missione. Come svela la sinossi ufficiale di Angry Birds 2 - Nemici Amici Per Sempre, all'emergere di una minaccia che rischia seriamente di mettere in pericolo le loro isole, i pennuti Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage), dopo aver reclutato la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom), si uniranno alla squadra di furbi maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e Garry il tecnologico (Sterling K. Brown) in modo da raggiungere una tregua e stringere un'alleanza per poter salvare entrambe le loro isole. Il nemico comune da affrontare è Zeta, stanco di vivere nella sua isola ghiacciata e pronto a impossessarsi dei luoghi miti e piacevoli dei nostri protagonisti.

Riusciranno pennuti e maialini a difendere le loro isole?

HD Sony Animation Il poster ufficiale italiano di Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre

Il cast vocale, in lingua originale, vanta nomi importanti del cinema e della musica internazionale:

Jason Sudeikis (Red), Josh Gad (Chuck), Bill Hader (Leonard), Danny McBride (Bomb) e Peter Dinklage. Tra le voci dei protagonisti è possibile riconoscere anche quelle di Leslie Jones, Rachel Bloom, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Zach Woods, Awkwafina, Lil Rel Howery, Dove Cameron e Nicki Minaj.

HD Sony Animation I nostri protagonisti pronti a difendere le loro isole in Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre

A guidare la squadra di doppiatori italiani del film c'è invece il simpaticissimo attore e comico Maccio Capatonda, come voce del pennuto arrabbiato Red:

Maccio Capatonda: Red

Emanuela Ionica: Silver

Massimo Bitossi: Leonard / Re Barbafangosa

Daniele Giuliani: Chuck

Claudia Catani: Zeta

Elena Perino: Courtney

Gianfranco Miranda: Garry

Luigi Ferraro: Bomb

Simone Mori: Grande Aquila

Sara Labidi: Ella

Angry Birds 2 - Nemici Amici Per Sempre arriverà nei cinema italiani il 12 settembre 2019.