Arque, la coda indossabile che conferisce maggiore agilità ed equilibrio

Tecnologia

di Matteo Tontini - 07/08/2019 09:01 | aggiornato 07/08/2019 09:03

L'appendice artificiale potrebbe essere utile all'uomo nel trasporto di pesi e per mantenersi in equilibrio in situazioni particolari.

1 condivisione

Un team di ricercatori della Keio University, in Giappone, ha realizzato una coda indossabile in grado di conferire maggiore equilibrio e agilità all'utilizzatore. Si chiama Arque e dal punto di vista estetico ricorda quella di un cavalluccio marino.

Composta da più vertebre di plastica interconnesse, si fissa al corpo di chi la indossa grazie a dei lacci regolabili legati a spalle e vita. Le vertebre vengono mosse da quattro muscoli artificiali, alimentati da aria compressa, che si contraggono e si rilassano affinché la coda possa muoversi in qualsiasi direzione.

Il modo più semplice per comprendere ciò che ha ispirato la creazione di questo bizzarro prodotto è guardare documentari su scimmie che saltano da un albero all'altro senza fare sforzi. Le loro code non vengono usate soltanto per afferrare i rami, come arto aggiuntivo, ma anche per atterrare in tutta sicurezza spostando il baricentro nei movimenti.

La coda indossabile potrebbe garantire agli esseri umani addirittura lo stesso livello di agilità di un gatto ed essere utilizzata nei lavori in cui è necessario trasportare carichi pesanti: proprio come un esoscheletro robotico che supporta la capacità muscolare di chi lo indossa, Arque funge da contrappeso, permettendo quindi di usare meno forza per sollevare qualcosa da terra.

Al momento, tuttavia, è poco più che un prototipo. Al fine di poter ragionare su una produzione in massa, sarà necessario prima trovare il modo di farla funzionare con un sistema di alimentazione autonomo, poi trovare potenziali clienti disposti ad acquistarla.

Via: Gizmodo