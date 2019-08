Avengers: Endgame, l'arma impugnata da Thanos è più forte del Vibranio

Cinema

di Marcello Paolillo - 07/08/2019 14:19 | aggiornato 07/08/2019 14:23

I registi e gli sceneggiatori di Avengers: Endgame sono concordi nel definire la spada impugnata da Thanos più forte del Vibranio, il materiale di cui è composto lo scudo di Captain America.

Avengers: Endgame ha visto i Vendicatori fronteggiare per un'ultima volta il possente Thanos, il Titano Pazzo. Questi, dopo aver eliminato metà delle forme di vita dell'universo, è stato chiamato a confrontarsi con Captain America e soci in un colossale scontro finale .

Nonostante la sconfitta, la lama che Thanos ha brandito in Endgame è sicuramente una delle armi più forti tra quelle viste all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Se già lo scudo di Captain America realizzato in Vibranio (un metallo super resistente prelevato dalle miniere del Wakanda, terra natia di Black Panther) è una delle armi più potenti mai viste nei vari film del MCU, i registi Joe Russo e Anthony Russo assieme agli sceneggiatori Stephen McFeely e Christopher Markus hanno ora speso due parole (via ComicBook) riguardo la spada di Thanos, in grado di spaccare letteralmente in due lo scudo di Cap.

Mentre il Vibranio è sicuramente il materiale più forte tra quelli presenti sulla Terra, la lama di Thanos è ancora più potente.

Va detto in ogni caso che il materiale di cui è composta la lama di Thanos non è ancora stato identificato. Stando agli indizi sparsi all'interno dei vari fumetti Marvel, è probabile che si tratti dell'Adamantio, una lega ancora più forte e rara del Vibranio (nota per essere il materiale di cui è composto l'endoscheletro di Wolverine).

Ma non solo: la spada potrebbe anche essere composta da un metallo Uru, elemento piuttosto comune a Nidavellir, regno di Eitri (il nano fabbro interpretato da Peter Dinklage, in grado di forgiare il nuovo Stormbreaker di Thor e il Guanto dell’Infinito di Thanos).

Non è da escludere che in futuro Marvel decida di approfondire l'argomento, magari proprio con l'inclusione degli X-Men (e quindi di Logan, coi sui celebri artigli di Adamantio) all'interno del suo Universo Cinematografico.

Ricordiamo che Avengers: Endgame si appresta ad arrivare nel mercato dell'Home Video, in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.