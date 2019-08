Carnival Row, il trailer ufficiale della serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne

TV News

di Giacinta Carnevale - 07/08/2019 10:52 | aggiornato 07/08/2019 10:55

La complicata e segreta storia d'amore tra i personaggi interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevingne, è al centro del trailer ufficiale di Carnival Row, la nuova serie fantasy prodotta da Amazon.

In attesa del debutto ufficiale su Amazon il prossimo 30 agosto, è online il trailer ufficiale di Carnival Row, la nuova serie televisiva fantasy che vede protagonisti assoluti Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Dopo le due featurette rilasciate al San Diego Comic-Con 2019, possiamo finalmente dare uno sguardo più approfondito alla storia d'amore tra i due personaggi principali: il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) e la fata Vignette Stonemoss (Cara Delevigne).

Nel filmato - in apertura dell'articolo - ci viene mostrato come nasce la loro pericolosa e segreta relazione, dal primo incontro fino al momento in cui Vignette crede che Philo sia morto. La fata è poi costretta ad abbandonare la sua magica patria, distrutta da un esercito di soldati umani, e trova rifugio nella città portuale di Carnival Row.

Ed è qui che non solo scopre che il suo amato è ancora vivo, ma adesso è un investigatore che indaga su una serie di misteriosi omicidi e tutti gli indizi da lui trovati indicano un'oscura forza sinistra come responsabile.

Amazon Studios

Carnival Row è ambientato in un mondo che unisce elementi di fantasia e steampunk che creano un'atmosfera vittoriana alternativa, magica e cupa allo stesso tempo. La serie inoltre affronta tematiche molto attuali come quella della guerra e dell'immigrazione.

In questo mondo fantasy vittoriano, vivono anche creature mitologiche costrette a lasciare i loro regni dopo l'invasione degli uomini e a cui non è più permesso vivere, amare e volare in libertà. La convivenza con gli esseri umani è quindi quasi impossibile per loro.

Nel cast di Carnival Row, oltre a Orlando Bloom e Cara Delevingne, figurano anche David Gyasi nei panni di Agreus, un fauno stranamente ricco che vive nell'alta società nonostante le diverse gerarchie sociali, Karla Crome nel ruolo di Tourmaline, una sagace fata-poetessa, Indira Varma in quello di Piety Breakspear, l'astuta matriarca della potente famiglia che regna sulla città di The Burgue ,e Tamzin Merchant nei panni di Imogen Spurnrose.

Prodotta da Amazon Original con Legendary Television, la serie sarà composta da 8 episodi e arriverà su Amazon Prime il 30 agosto, in versione originale sottotitolata, mentre per quella doppiata in italiano dovremo attendere il prossimo 22 novembre.

E voi cosa ne pensate del trailer ufficiale di Carnival Row?

Via: Collider.