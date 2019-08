Cina, tingono di verde le rocce di una miniera per superare i controlli ambientali

Un’azienda cinese ha tentato di aggirare i controlli ambientali architettando un escamotage senza precedenti. Siamo nella contea di Xintai e l’azienda in questione è la Changsheng Rock Material Factory.

Si tratta di un'impresa che si occupa di scavi, evidentemente non regolarissimi. Per evitare le ispezioni, infatti, hanno pensato di colorare di verde le rocce usando uno spray. Il verde è servito a coprire pietre e macerie, creando l’illusione di un prato verdeggiante.

Almeno questo era l’intento degli autori del fatto, che speravano di rendere confuse le foto scattate dai satelliti. Secondo un conducente di camion attivo nell’area, gli operai del sito minerario avevano iniziato a tingere le rocce nel 2018 per ordine dei responsabili aziendali.

This mining factory spray-painted the excavated materials to make it look like the site was covered in lush greenery. 😂https://t.co/0yLr1RkFoz