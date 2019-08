Darksiders II: ufficiale l'arrivo anche su Nintendo Switch

Videogames

La serie Darksiders continua a invadere Nintendo Switch: dopo il primo episodio, arriva anche l'edizione completa del secondo.

THQ Nordic continua a supportare con convinzione Nintendo Switch, la più recente console firmata dalla compagnia di Kyoto. Con un trailer, il publisher ha annunciato l'arrivo su Switch di Darksiders II: Deathinitive Edition, edizione completa del gioco originariamente uscito nel 2012 sulle piattaforme di vecchia e corrente generazione.

In questo suo adattamento, che sarà possibile vivere anche in portatile (come nello spirito ibrido di Switch), Darksiders II manterrà invariate tutte le caratteristiche dell'originale: vestirete così i panni di Morte, il più temuto dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, chiamato a dotarsi di armamentari e armature per affrontare i nemici sul suo cammino.

Gli sviluppatori promettono un'esperienza estremamente rigiocabile, in cui potrete esplorare un imponente open world e dedicarvi non solo agli incarichi principali, ma anche a quest secondarie di ogni sorta. Inoltre, avrete la possibilità di personalizzare Morte e di sviluppare le sue caratteristiche attraverso un sistema a livelli e diversi alberi di abilità.

Per questo arrivo su Nintendo Switch, Darksiders II si presenterà già completo di tutti i DLC che erano stati pubblicati in precedenza. Inoltre, THQ Nordic ha anticipato di aver aggiornato il comparto grafico per una resa migliore e più gradevole sulla console della grande N.

Darksiders II: Deathinitive Edition esordirà su Nintendo Switch il 26 settembre, al costo di listino di 29,99 euro, in edizione fisica e in digitale. Si tratta del secondo episodio della saga che arriva sulla console, dopo che in precedenza era stato pubblicato anche il capostipite, Darksiders Warmastered.

