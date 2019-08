EA e BioWare provano a risollevare le sorti di Anthem con un... Cataclisma!

L'aggiornamento è disponibile in download e ha un peso che varia dai 12 ai 16 GB in base alla piattaforma e alla regione.

Affronta Vara Brom e le sue forze in una nuova e pericolosa modalità di gioco che evolve nel tempo. Il lavoro di squadra è fortemente incoraggiato mentre combatti contro i pericoli dell'ambiente e del tempo, sblocchi segreti e padroneggi il cataclisma per ottenere nuove ricompense e scalare la classifica. Il cataclisma è disponibile nella schermata di avvio della spedizione per tutti i giocatori che hanno completato la missione "Incursione".

L' aggiornamento gratuito per PlayStation 4, Xbox One e PC introduce una nuova area di gioco, nuove missioni della storia (con al centro il Dottor Harken e la natura della catastrofe), cambiamenti al sistema di alleanze, ai forzieri dei contratti leggendari, alle armi, all'equipaggiamento e altro ancora.

Finalmente novità per Anthem, titolo di EA e BioWare che sembrava ormai abbandonato a sé stesso. Con Cataclisma arrivano novità per tutti i gusti.

