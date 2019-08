Escursionista si salva da un puma grazie ai Metallica sparati a tutto volume

Così ha preso il telefono e... Ha iniziato a riprodurre "Don't Tread On Me" dei Metallica dalla sua playlist personale.

Dee, una volta visto che nessuno dei suoi sforzi stava andando a buon fine, ha pensato bene di generare più rumore possibile per far sì che il puma si spaventasse e se ne andasse.

Il vento stava soffiando nel verso sbagliato, e Murphy non si è accorto della presenza del puma. Era impegnato a cercare altrove dei conigli. Solo quando ho cominciato a inveire contro il puma, si è girato per vedere con chi ce l'avessi.

Poco distante da dove si era fermata, un puma in modalità predatoria li aveva adocchiati entrambi, e non dava cenno di volersene andare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok