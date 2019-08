Event Horizon, in arrivo una serie tratta dal film

TV News

07/08/2019

Adam Wingard, già regista del live action di Death Note e Godzilla vs. Kong, dirigerà la serie TV tratta da Event Horizon, film horror fantascientifico del 1997 diretto da Paul W.S. Anderson.

Sarà Adam Wingard (Death Note, Godzilla vs. Kong) a dirigere Event Horizon, serie TV targata Amazon tratta dall'omonimo film - noto in Italia come Punto di non ritorno - del 1997 diretto da Paul W.S. Anderson. Amazon, per la realizzazione del progetto, collaborerà con Paramount Television.

Per chi non avesse visto l'horror fantascientifico di Anderson, il titolo Event Horizon fa riferimento ad una nave spaziale scomparsa dopo un esperimento andato male con un trasferitore gravitazionale capace di generare buchi neri artificiali. Quando la nave riappare misteriosamente, un equipaggio di soccorso e il creatore dell'unità gravitazionale vengono inviati per investigare sull'accaduto. Scopriranno, loro malgrado, che la nave ha viaggiato in una dimensione infernale al di fuori dell'universo che conosciamo ed è avvolta da un'aura sinistra e mortifera.

Event Horizon, dunque, va ad aggiungersi alla sempre più crescente offerta horror di Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, ha annunciato la serie TV ispirata al film cult So cosa hai fatto e la horror-comedy Truth Seekers con Nick Frost e Simon Pegg (che hanno già lavorato insieme in Hot Fuzz e L'alba dei morti dementi) nei panni di due investigatori del paranormale.

