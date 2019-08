Cinema

di Silvia Artana - 07/08/2019 14:43 | aggiornato 07/08/2019 14:47

Azione, catastrofi, suspense e musica. Il weekend al cinema del 10 e 11 agosto mescola adrenalina, divertimento ed emozioni.

2 condivisioni

Nel fine settimana che precede Ferragosto arriva in sala il molto atteso Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Lo spin-off tutto azione del celebre franchise si annuncia come uno dei titoli più caldi dell'estate, ma se inseguimenti, esplosioni, combattimenti e sfoggio di muscoli non fanno per voi, non avete di che preoccuparvi.

Seppure in numero ridotto, le novità in uscita spaziano tra diversi generi e hanno le carte in regola per accontentare tutti. O quasi.

Scoprite qui i film al cinema nel weekend del 10 e 11 agosto 2019. E tenete d'occhio l'articolo dedicato alla programmazione del mese, se volete... restare sul pezzo!

Azione

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Azione - USA, 2019 - Durata 133 Min.

Per impedire al terrorista anarchico e geneticamente potenziato Brixton Lore di entrare in possesso di un virus che potrebbe decimare l'umanità, l'agente dell'MI6 Hattie Shaw sottrae le capsule che lo contengono e si dà alla fuga. Per rintracciare la donna ed evitare che cada nelle mani di Brixton, la CIA decide di affidare la missione a due uomini esperti e pronti a tutto, ovvero Luke Hobbs e Deckard Shaw. C'è solo un piccolo problema. Il veterano del Diplomatic Security Service (DSS) e l'ex agente dell'MI6 si detestano cordialmente. Ma per senso del dovere e legami di sangue, decidono di collaborare. L'alleanza reggerà agli urti delle abissali divergenze tra i due e impedirà a Brixton di portare a termine il suo piano?

Il film è diretto da David Leitch ed è interpretato da Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, John Tui.

Siete fan del franchise? Allora non perdete l'approfondimento su MondoFox. E se non temete gli spoiler, scoprite i cammei eccellenti presenti nel film, una clip in esclusiva e un... nonsense notato dai fan d'oltroceano.

The Quake - Il terremoto del secolo

Azione, Drammatico, Thriller - Norvegia, 2018 - Durata 106 Min.

Kristian Elkjord è un uomo depresso, perseguitato dal ricordo di una tragedia che non ha potuto evitare e ossessionato dal suo lavoro di geologo. Al punto da separarsi dalla moglie Idun e da allontanarsi dai figli, l'adolescente Sondre e la piccola Julia. La continua attività di ricerca e una esperienza e un intuito senza pari portano Kristian a capire che Oslo è minacciata da un terremoto di proporzioni mai viste prima. L'uomo avvisa immediatamente le autorità, ma il suo allarme cade nel vuoto. Quando la città viene colpita da un potente sciame sismico, Kristian si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre: salvare la sua famiglia, intrappolata in un grattacielo.

Diretta da John Andreas Andersen, la pellicola annovera nel cast Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Hang Tran, Kathrine Thorborg Johansen, Edith Haagenrud-Sande, Stig Amdam, Fredrik Skavlan.

Se vi incuriosisce, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Eventi

Bring the Soul: The Movie

Documentario, Musicale - USA, 2019 - Durata 90 Min.

BTS è l'acronimo di Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene, una boyband sudcoreana che ha conquistato la scena mondiale. Durante il Love Yourself Tour in Europa, il gruppo ha tenuto 24 concerti in 12 città e ha concluso il grande evento con un after party sui tetti di Parigi. Nel corso della festa, i ragazzi della band hanno parlato di sé e condiviso le loro storie come mai avevano fatto prima.

Il documentario è diretto da Park Jun Soo e vede la partecipazione di RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Thriller

Thriller - Australia, 2016 - Durata 110 Min.

Al detective di origini aborigene Jay Swan viene affidato il caso della scomparsa di una ragazza di nazionalità asiatica. L'indagine porta l'uomo allo sperduto centro minerario di Goldstone, dove finisce per essere arrestato per guida in stato di ebbrezza da un giovane agente locale, Josh. Enormemente diversi per il carattere e il modo di lavorare, contro ogni previsione, i due si ritrovano a collaborare quando nella stanza di albergo di Jay esplode una bomba. L'attentato dimostra non solo che il poliziotto è sulla strada giusta, ma pure che la sua indagine sta andando a toccare qualcosa di molto grande. C'entrano per caso anche il sindaco di Goldstone e il direttore della miniera Furnace Creek?

Diretta da Ivan Sen, la pellicola è interpretata da Aaron Pedersen, Alex Russell, Jacki Weaver, David Wenham, David Gulpilil, Pei-Pei Cheng, Michelle Lim Davidson, Tommy Lewis, Max Cullen, Steve Rodgers.