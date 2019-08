Gamescom 2019: il 19 agosto conferenza con tanti annunci, ci sarà anche Death Stranding

Videogames

di Stefania Sperandio - 07/08/2019 11:27 | aggiornato 07/08/2019 11:31

La Gamescom di Colonia terrà una speciale Opening Night Live prodotta da Geoff Keighley: durante l'evento, sviluppatori e publisher annunceranno le novità per i loro giochi – compreso Hideo Kojima.

2 condivisioni

Mancano pochi giorni alla Gamescom 2019 e, a sorpresa, è stata annunciata la conferenza Opening Night Live. L'appuntamento, organizzato da Geoff Keighley – la stessa mente dietro ai The Game Awards – ospiterà sul suo palco numerosi publisher e sviluppatori, che faranno i loro annunci in diretta mondiale.

Tra gli ospiti già confermati per l'evento ci sono 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Bungie, Capcom, Electronic Arts ed Epic Games. Con loro, anche Google Stadia, Koch Media (con la sua etichetta Deep Silver), Private Division, SEGA, Square Enix, Sony Interactive Entertainment, THQ Nordic, Ubisoft e Xbox Game Studios.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019

Keighley ha anticipato che la conferenza sarà trasmessa live su tutte le maggiori piattaforme (aspettiamocela quindi su Twitch, YouTube e Mixer, ad esempio), localizzata in tempo reale in otto diverse lingue – così da venire incontro al pubblico europeo.

A sorpresa, il giornalista canadese ha anche confermato che la serata vedrà come ospite speciale il suo amico e game designer Hideo Kojima, che salirà sul palco della Koelnmesse per presentare un nuovo video dedicato a Death Stranding, in vista dell'uscita di novembre.

Exited to announce @HIDEO_KOJIMA_EN will be live in Cologne during @gamescom Opening Night Live on Monday, August 19 to premiere a exclusive new look at DEATH STRANDING. ONL will stream around the world across all major platforms! pic.twitter.com/HYD9UZXS1J — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019

The last visit of Gamescom was back in 2014, it’s been 5 years since then. pic.twitter.com/75IJKKM1bh — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 6, 2019

La diretta, che sarà trasmessa il 19 agosto alle ore 20.00 italiane, offrirà un'anticipazione dei contenuti più importanti che presenzieranno alla Gamescom nei giorni seguenti – sia quelli accessibili al pubblico, sia quelli che potranno essere testati dalla stampa specializzata.

In merito all'evento, Keighley ha dichiarato:

Sono davvero entusiasta di poter riunire l'industria dei videogiochi per questa serata unica, che durante la Gamescom celebrerà molti dei più grandi videogiochi in uscita quest'anno, nel 2020 e oltre. I fan che ci seguiranno in diretta in tutto il mondo potranno avere una panoramica di cosa accadrà durante la settimana della Gamescom. Ci saranno novità e anticipazioni su alcuni dei videogiochi più attesi in arrivo in questi mesi, ma anche annunci di nuovi progetti.

I cancelli della fiera si spalancheranno ufficialmente, per il pubblico pagante, il 20 agosto, rimanendo aperti fino al 24. Sarete anche voi alla Koelnmesse di Colonia per non perdere tutte le novità in arrivo per il mondo dei videogiochi?