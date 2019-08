Cinema

Da giovedì 8 agosto 2019 nelle sale italiane, Fast & Furious - Hobbs & Shaw è lo spin-off della saga delle auto più veloci del cinema: ecco un dietro le quinte con Dwayne Johnson e Joe "Roman Reigns" Anoa'i, impegnati in una sequenza spettacolare.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il primo dei tre spin-off della saga delle auto più veloci del cinema, arriva nelle sale italiane da giovedì 8 agosto 2019. MondoFox vi presenta in esclusiva una featurette, che trovate in apertura di quest'articolo, che racconta il dietro le quinte di una delle scene più toste e adrenaliniche che vedrete sul grande schermo.

I protagonisti sono Dwayne "The Rock" Johnson e Joe "Roman Reigns" Anoa'i, una delle figure più discusse e amate della storia recente del wrestling. I due, memori delle loro origini samoane e del passato da performer per la WWE, girano una sequenza difficilissima, nella quale sono impegnati a lanciare delle clave facendole passare sopra le loro teste.

Un gesto decisamente atletico e soprattutto molto pericoloso, che non ha risparmiato un cameraman finito al tappeto. Per fortuna, senza gravi conseguenze fisiche. "È un campione – dice Joe nel video riferendosi all'operatore –. Ha incassato e si è rialzato".

Se Johnson e Jason Statham interpretano alla perfezione la coppia complementare di protagonisti del film, Anoa'i è una rivelazione. Alla sua prima apparizione cinematografica, il wrester (s)veste i panni di Mateo Hobbs, uno dei fratelli di Luke. Gli altri tre sono interpretati da Cliff Curtis (l'attore neozelandese famoso per il personaggio di Travis Manawa in Fear the Walking Dead), l'ex giocatore di football Josh Mauga e il Power Ranger neozelandese John Tui. La madre Sefina è invece la nativa Lori Pelenise Tuisano.

"Roman Reigns", che nel 2018 ha annunciato al mondo la sua battaglia contro la leucemia durante una puntata di RAW, fa parte della celebre Anoa'i Family, una delle famiglie più importanti della storia del wrestling. "The Big Dog", com'è spesso soprannominato, è sempre pronto ad omaggiare le sue origini samoane.

"È un'incredibile opportunità far parte di questo progetto – ha scritto Joe su Instagram – e rappresentare la nostra cultura. Sono molto grato per questo privilegio e farò del mio meglio per essere all'altezza delle umili parole che The Rock ha detto questa sera".

Il riferimento è alle dichiarazioni fatte da Dwayne Johnson alla premiere di Hobbs & Shaw a Los Angeles. "Questo film – ha detto l'attore a The Hollywood Reporter – è davvero molto personale per me perché sono orgogliosamente metà nero e metà samoano, e siamo stati in grado di mostrare una delle mie due culture".

Diretto da David Leitch (Deadpool 2, Atomica bionda) su sceneggiatura di Chris Morgan e Drew Pearce, Hobbs & Shaw vede nel resto del cast Idris Elba (il villain cyber-terrorista Brixton Lore), Vanessa Kirby (Hattie Shaw, la sorella di Deckard e Owen), Eiza González (la professionista del crimine Madam M), Eddie Marsan (il Professor Andreiko, lo scienziato che ha creato il virus Snowflake) e Helen Mirren, ovvero "Queenie" Shaw, la mamma di Deckard.

Siete carichi per l'arrivo di Hobbs & Shaw al cinema?