Il 'vicino di numero', in cosa consiste il gioco estivo che sta spopolando su WhatsApp

di Matteo Tontini - 07/08/2019 15:59 | aggiornato 07/08/2019 16:03

Il trend statunitense invade anche l'Italia.

C'è un giochino che si sta diffondendo a macchia d'olio su WhatsApp: si chiama Number neighbor (in italiano "vicino di numero") ed è nato dalla mente di qualche annoiatissimo utente americano nel 2016. Rilanciato in USA quest'anno, è giunto anche in Italia e consiste nel contattare, tramite la nota app di messaggistica istantanea, il numero più "vicino" al proprio.

Il funzionamento è semplice: si aggiunge o si sottrae un numero all'ultima cifra del proprio recapito telefonico e si comincia a chattare con chiunque sia dall'altra parte. Gli utenti sono poi invitati a condividere sui social, principalmente su Twitter con l'hashtag #numberneighbor, uno screenshot con la conversazione avvenuta. Non c'è un motivo logico dietro a tutto questo, se non quello di conoscere nuove persone durante l'estate.

Va però sottolineato quanto il nuovo trend potrebbe rivelarsi pericoloso, specie per gli utenti meno smaliziati: contattando il vicino di numero si comincia a parlare con un perfetto sconosciuto. Difficilmente i più giovani si chiederanno "chi è veramente la persona a cui sto scrivendo tramite WhatsApp?", presi dall'euforia della nuova moda. Terreno fertile per i truffatori, che potrebbero prendere la palla al balzo per ottenere informazioni personali senza troppe difficoltà.

In molti hanno già condiviso la conversazione con il proprio Number neighbor su Twitter. Tutto parte con il messaggio "ciao, sono il tuo vicino di numero" e la chiacchierata potrebbe essere interrotta bruscamente dal destinatario, che titubante contrassegna come spam la chat, o proseguire piacevolmente (sfociando, in alcuni casi, addirittura in amicizia).

La mia vicina di numero mi ha scagata🥺 pic.twitter.com/M6fQw2jlcu — jas loves liam (@inpaynesarmvs) August 4, 2019

e niente , mi avrà presa per psicopatica pic.twitter.com/211z69iNEY — ȿara ◟̽◞̽ 9 үears (@obvsessedems) August 4, 2019

E voi, siete già stati contattati?