In arrivo reboot di Mamma, ho perso l'aereo, Una notte al museo e Diario di una schiappa

Cinema

di Rina Zamarra - 07/08/2019 11:05 | aggiornato 07/08/2019 11:09

Disney sta sviluppando delle idee per riproporre i film Mamma ho perso l'aereo, Una notte al museo e Diario di una schiappa sul servizio streaming Disney+.

Il Presidente di The Walt Disney Company, Bob Iger, ha rivelato agli investitori che la compagnia sta sviluppando delle idee per riportare sugli schermi film come Mamma, ho perso l’aereo, Una notte al museo, Diario di una schiappa e Una scatenata dozzina.

I film saranno prodotti per Disney+, la piattaforma streaming che trasmetterà i contenuti della compagnia. Il servizio sarà attivo negli Stati Uniti a partire dal 12 novembre 2019, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulla data di disponibilità dei film citati sopra. La cosa certa è che la piattaforma ospiterà 400 film e 7500 episodi di serie TV entro il primo anno di lancio.

Iger ha riferito che Mamma, ho perso l’aereo, Una notte al museo, Diario di una schiappa e Una scatenata dozzina saranno ripensati per una nuova generazione.

Non sarà semplice, però, riportare sugli schermi i film elencati sopra. Una notte al museo, per esempio, ha avuto un successo enorme in tutto il mondo, guadagnando al botteghino ben 1,5 miliardi di dollari. Diario di una schiappa e Una scatenata dozzina, invece, hanno ottenuto un incasso pari a 300 milioni di dollari e possono contare su tantissimi giovani fan.

Probabilmente, la scelta del cast sarà tra le difficoltà maggiori. Per il momento sono trapelate voci di corridoio solo su Mamma, ho perso l’aereo. Secondo quanto riportato da Collider, lo sceneggiatore più accreditato per ripensare il film sarebbe Dan Mazer, autore di Borat. Nel cast, invece, si vocifera di un ingresso per Melissa McCarthy.

Getty Images L'attrice Melissa McCarthy alla prima del film La regina del crimine

E il sostituto dell’indimenticabile Macaulay Culkin? A Hollywood non circolano nomi. Ci sono, però, dei rumor sulla trama. Inizialmente, si parlava di un giovane ragazzo alle prese con una coppia di ladri che gli hanno svaligiato casa. Oggi, invece, si parla di una coppia alle prese con un giovane che ha sottratto loro qualcosa.