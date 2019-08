Matrix compie 20 anni e torna al cinema in una edizione speciale

Cinema

07/08/2019

Era il 1999 quando Matrix è uscito al cinema. Per celebrare il 20esimo anniversario, la pellicola cult delle sorelle Lana e Lilly Wachowski torna sul grande schermo in un'edizione speciale.

Era il (lontano) 1999 quando Matrix ha fatto il suo esordio nelle sale di tutto il mondo. Il film delle sorelle Lana e Lilly Wachowski è diventato un vero e proprio cult (come la saga) e nei mesi scorsi ha compiuto 20 anni.

Per celebrare la sua storia e quello che ha rappresentato e continua a rappresentare per tutti gli appassionati di fantascienza, il circuito Dolby Cinema AMC ha deciso di riportarlo al cinema per una settimana, a partire dal prossimo 30 agosto.

Come scrive Entertainment Weekly, la pellicola vincitrice di 4 Premi Oscar sarà proposta in una edizione speciale in Dolby Vision e Dolby Atmos e offrirà una esperienza davvero unica sia a coloro che non lo hanno mai visto sul grande schermo, che a coloro che hanno avuto la fortuna... ma senza l'attuale tecnologia.

A tale proposito, il vicepresidente del Cinema Business Group dei Dolby Laboratories, Doug Darrow, ha dichiarato:

Dare vita a Matrix in Dolby Vision e Dolby Atmos rende omaggio al capolavoro creato dalle sorelle Wachowski 20 anni fa. Gli appassionati avranno l'occasione di vedere e fare esperienza di sequenze indimenticabili, come i proiettili che volano in slow motion, con un livello di dettaglio estremo. Cosa che trasformerà uno dei film di fantascienza più iconici di questa generazione.

Per l'occasione, è stato anche realizzato un nuovo poster:

HD Warner Bros. Pictures Il nuovo poster di Matrix per il ritorno in sala per i 20 anni del film

Tuttavia, la notizia è grandiosa a metà.

Al momento, l'iniziativa è limitata ai soli USA e non si sa se anche gli appassionati italiani avranno l'occasione di (ri)vedere Neo, Morpheus, Trinity e compagnia sul grande schermo.

Magari, visto che le petizioni vanno di moda e considerata la proverbiale gentilezza di Keanu Reeves nei confronti dei fan, gli spettatori del Belpaese potrebbero provare a rivolgere un appello all'attore...