Stranger Things 3, la svolta LGBT è arrivata durante le riprese

Attenzione! Possibili spoiler!

La Hawke ha rivelato al Wall Street Journal che Robin e Steve avrebbero dovuto innamorarsi in Stranger Things 3 e, in effetti, è quello che la trama fa credere. Anche Dustin sottolinea quanto sia carina la gelataia e incoraggia Steve a farsi in un certo senso avanti. Però, quando i due colleghi (anche Steve lavora nella gelateria del nuovo centro commerciale nella stagione 3) si trovano a condividere un momento di intimità dopo aver assunto alcune droghe che inducono all'onestà, Robin rivela di essere omosessuale.

Netflix

Una direzione non prevista inizialmente nel copione. Maya Hawke così racconta:

Durante le riprese, abbiamo iniziato a sentirci come se lei e Steve non dovessero stare insieme, e che Robin fosse gay. Anche quando torno a guardare gli episodi precedenti, mi sembra sembra proprio la decisione più giusta.

Joe Keery (interprete di Steve) e la Hawke hanno quindi chiacchierato con i fratelli Duffer durante la produzione, mentre erano in corso le riprese del quarto o del quinto episodio, per far diventare Robin gay. La giovane attrice, elettrizzata da come sia andata a finire, ha rivelato a Variety:

A volte potremmo provare empatia nei confronti di persone sullo schermo per le quali non proveremmo mai empatia nella vita reale. Spero che le persone si siano innamorate di Robin e che questo le abbia aiutate ad apprezzare ragazze e ragazzi omosessuali.

Il personaggio di Robin potrebbe effettivamente aiutare alcuni spettatori a sentirsi a proprio agio con sé stessi.